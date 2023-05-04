Стремление Украины в НАТО стало причиной того, с чем Киеву приходится иметь дело сегодня. Тотальное уничтожение экономики, потеря самых богатых ресурсами территорий, гибель людей, куча набранных долгов ради продолжения сопротивления — всего этого Украина могла избежать, не начни её руководство крайне недальновидную политику, которую в будущем ещё назовут суицидальной. Впрочем, положения селектора коробки передач «R» во властных кругах на Украине нет, а это значит, что вектор движения смене не подлежит. Выступая сегодня в ходе пресс-конференции в Нидерландах, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что после окончания конфликта страну всё же примут в Североатлантический альянс.
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По словам Зеленского, в Киеве понимают, что НАТО не принимает в свой состав страны, находящиеся в конфликте (по понятным причинам), но надеется, что Украине дадут «очень чёткий сигнал», означающий, что после окончания конфликта страну в альянс всё же примут.
По неведомой причине Зеленский не понимает или делает вид, что не понимает, что единственный способ обезопасить Украину — это следовать принципам нейтральности и быть «мостом» между Западом и Востоком. В марте—апреле прошлого года Россия в рамках переговорного процесса была готова на значительные уступки и прекращение боевых действий при отказе Украины от стремления стать для Москвы неприемлемой угрозой, но этот переговорный процесс был сорван коллективным Западом, после чего на Украине стали заявлять, что специально тянули время, изображая готовность к переговорам. Теперь же, что называется, поезд ушёл.
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, к слову, и вовсе считает, что сейчас Украине следует думать не о том, как победить и вступить в НАТО, а о том, как восстанавливать государство.