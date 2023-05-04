Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский выразил надежду на то, что Украину возьмут в НАТО после конфликта
Человек, похоже, так и не понял причину и следствие этого конфликта. И это большая трагедия для Украины.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Стремление Украины в НАТО стало причиной того, с чем Киеву приходится иметь дело сегодня. Тотальное уничтожение экономики, потеря самых богатых ресурсами территорий, гибель людей, куча набранных долгов ради продолжения сопротивления — всего этого Украина могла избежать, не начни её руководство крайне недальновидную политику, которую в будущем ещё назовут суицидальной. Впрочем, положения селектора коробки передач «R» во властных кругах на Украине нет, а это значит, что вектор движения смене не подлежит. Выступая сегодня в ходе пресс-конференции в Нидерландах, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что после окончания конфликта страну всё же примут в Североатлантический альянс.

реклама

По словам Зеленского, в Киеве понимают, что НАТО не принимает в свой состав страны, находящиеся в конфликте (по понятным причинам), но надеется, что Украине дадут «очень чёткий сигнал», означающий, что после окончания конфликта страну в альянс всё же примут.

По неведомой причине Зеленский не понимает или делает вид, что не понимает, что единственный способ обезопасить Украину — это следовать принципам нейтральности и быть «мостом» между Западом и Востоком. В марте—апреле прошлого года Россия в рамках переговорного процесса была готова на значительные уступки и прекращение боевых действий при отказе Украины от стремления стать для Москвы неприемлемой угрозой, но этот переговорный процесс был сорван коллективным Западом, после чего на Украине стали заявлять, что специально тянули время, изображая готовность к переговорам. Теперь же, что называется, поезд ушёл.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, к слову, и вовсе считает, что сейчас Украине следует думать не о том, как победить и вступить в НАТО, а о том, как восстанавливать государство.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #психиатрия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Премьер Венгрии считает, что конец боевым действиям на Украине положит избрание Трампа президентом США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
27
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
1
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
12
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
19
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
6
Подборка игр из моего списка желаний Steam
3
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
24

Сейчас обсуждают

Андрей Рукавишников
18:29
Катя тебе свой сейф даже понюхать не даст. А у меня безлимит
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Андрей Рукавишников
18:27
Катя моя жена. А ты какую видеокарту поставил? Amd или Nvidia?
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Foxconn
18:27
Маразм крепчает с каждым днём.
В Калифорнии могут начать выплачивать по одному миллиону долларов каждому чернокожему жителю
житель Хрюкландии
18:26
я пишол до Кати за пэвом и секисом. Кстати ее Ирой зовут. Сисянбек хоть бы имя её запомнил )))
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Китя.
18:24
С правой рукой. под названием Катя.
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
житель Хрюкландии
18:23
счастья тоби и диток побильше с Вовой Вогонь
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Андрей Рукавишников
18:23
Завидуй днина. И пнх. Я с Катей сейчас
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
житель Хрюкландии
18:22
плодитэсь и размножайтэсь с Вовой Вогонь и будэ вам счастье, аминь
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Китя.
18:21
шишка бухал целую неделю. о па на вылез.
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Андрей Рукавишников
18:21
Тебя твой Орлик сношает, куда тебе до женщин...
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем