А про что ещё писать? Про коллапсирующую от собственных санкций западную экономику, что ли?

Представители польской власти, которые очень ревностно относятся к чужой популярности, уже открыто заявляют, что устали от того факта, что первые полосы мировых СМИ уже больше года занимает тема конфликта на Украине и всего, что с этим конфликтом связано. В частности, руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в беседе с каналом Polsat заявил, что события на Украине «не могут» целый год занимать передовицы СМИ.

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И хотя раздражение господина Пшидача, который при этом всячески «топит» за продолжение оказания бесконечной поддержки Киеву, понять можно, но также необходимо понимать, что украинский конфликт стал удобным способом заполнить информационное пространство не только в России, но и, собственно, на Западе. Ведь если условно наложить эмбарго на тему Украины, то придётся начинать писать на другие темы — например, про состояние европейской экономики спустя 14 месяцев после начала беспрецедентной санкционной войны с Россией. И ничего хорошего в подобных статьях указать не удастся.

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Кроме того, необходимо понимать, что боевые действия на Украине — это не рядовая современная война, а крупнейший по своей интенсивности конфликт со времён окончания Второй мировой, в котором решается дальнейшее будущее не только европейского континента, но и всего мироустройства в целом. Понимая это, по обе реальных стороны фронта СМИ и «топят» за «своих».