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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи объёмом в $300 миллионов
В него войдут снаряды для расчистки препятствий, новые гаубицы, снаряды и прочее.
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США продолжают изображать, что бесконечные поставки вооружений Украине могут обеспечить ей какой-то «справедливый и долгосрочный мир» вместо объективной реальности — ещё больших разрушений и страданий. Так, сегодня Белый дом совместно с Пентагоном опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили о предоставлении Киеву очередного «пакета военной помощи» объёмом в 300 миллионов долларов.

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В состав данного пакета войдут дополнительные боеприпасы к РСЗО HIMARS, новые гаубицы калибра 155 мм и снаряды к ним, боеприпасы к миномётам калибра 60 мм, 81 мм и 120 мм, ракеты для управляемых противотанковых систем TOW, авиационные ракеты Hydra-70, стрелковое оружие и патроны к нему, аммуниция для расчистки препятствий, транспорт для перевозки тяжёлой техники, машины для проверки и диагностики, а также запчасти.

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При этом в Белом доме продолжают называть боевые действия «российской неспровоцированной агрессивной войной», при этом не понимая, что своими поставками оружия Украине делают всё возможное, чтобы подкрепить мнение о том, что эти боевые действия всё же были спровоцированы, и не кем-то, а самими Соединёнными Штатами. В общем, сколько ни повторяй «неспровоцированная», реальности это не изменит.

#россия #сша #украина #политика #боевые действия
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