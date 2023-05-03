Было бы смешно, если бы не было так грустно.

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с необъявленным визитом в финской столице, где провёл встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В рамках визита речь, как оно постоянно бывает в любой западной или аффилированной с Западом стране, куда приезжает Зеленский, зашла о возможности предоставления Финляндией своих истребителей Украине.

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Как отметил финский президент, сейчас Финляндия не может себе позволить передать истребители Украине, поскольку это снизит обороноспособность самой Финляндии в условиях отсутствия возможности быстро заменить переданные самолёты и обучить экипажи их управлению.

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При этом от помощи Украине Финляндия не отказывается и уже готовит шестнадцатый пакет военной поддержки.