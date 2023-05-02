Надо, надо работать.

Сегодня днём основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отчитался от подбитии бойцами его подразделения небольшой колонны бронеавтомобилей, в одном из которых, по тогда предварительным данным, находился командующий украинской территориальной обороной Игорь Танцюра.

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Очень быстро украинская сторона опровергла эти заявления. Пригожин, предпочтя не вступать в спор и опровергать опровержения, воспринял информацию спокойно и пообещал, что «Будем работать дальше», недвусмысленно намекнув на то, что «охота» за высшим военным руководством Украины явно стоит на повестке дня.

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В целом же необходимо понимать, что Украина в течение восьми лет обучалась по стандартам НАТО, о чём представители киевской власти сами неоднократно говорили, считая, что это повод для гордости. А в странах НАТО исторически сложилось, что высшие офицеры не участвуют в боевых действиях на переднем крае, справедливо считая, что существует риск быть не просто убитым, а, хуже того, взятым в плен со всеми вытекающими из этого последствиями. Так что вероятность появления украинского генерала на фронте хоть и не нулевая, но очень близка к этому значению.