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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Польше всё ещё не отказываются от идеи получения репараций от Германии и России
Когда от твоих слов ничего не зависит, можно и побрехать.
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Будучи государством, абсолютно ничего не значащим в мировой политике и экономике, Польша при этом обожает жить далёким-предалёким прошлым и мнить себя способной на суверенные решения. Пока что получается разве что забавлять трезво мыслящую публику своими оторванными от реальности заявлениями. В частности, уже давно одной из идей фикс польского политического руководства являются триллионные репарации от Германии и России за нанесённый стране ущерб в прошлом веке. Несмотря на то, что исход этих разговоров очевиден, отказываться от них в Польше не торопятся. В частности, о намерении Варшавы получить репарации от обоих государств заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в беседе с изданием Financial Times.

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При этом Пшидач осознаёт, что получить гипотетическую компенсацию от России будет гораздо сложнее, чем от Германии, поэтому сначала рассчитывают стрясти денег именно с Берлина, после чего приступать к соответствующим переговорам с Москвой, которую в Варшаве считают «другим миром».

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В России подобные выпады польских властей ранее уже комментировали, отмечая их юридическую несостоятельность и бессмысленность, поскольку Россия может выдвинуть Польше встречные финансовые претензии, которые окажутся во много раз больше, чем сумма, которую в Варшаве рассчитывают получить от Москвы.

#россия #политика #германия #польша #психиатрия
2
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Сейчас обсуждают

yurymerkulov
14:39
От России они могут получить историческую справедливость - раньше Польша была частью Российской Империи. Ок, присоединяйтесь. Киберпанк станет отечественной игрой, как Atomic Heart
В Польше всё ещё не отказываются от идеи получения репараций от Германии и России
Оля Таганова
14:38
Накидать всего подряд самого дорого и вуаля 😅 А по факту бедный процессор( ему не хватит данного охлаждения от слова "совсем". Стоит у меня i13900kf, греется под 100 спокойно в стратегиях требователь...
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ЧВК Вагнер
14:35
Надо Шольца лично посадить в приграничные поселки РФ и выдать ему максимум зонтик .
Канцлер Германии заявил, что в Берлине следят за тем, чтобы передаваемое Украине оружие не применялось для ударов по российской территории
lion77815
14:33
Реальным конторам скоро не до оверов будет. партизанен(тм)
У Зеленского посоветовали брать российские паспорта
Олег Ст
14:33
От Германии поляки получили земли в виде репарации, а от России они болт получат и желательно ядерный!!
В Польше всё ещё не отказываются от идеи получения репараций от Германии и России
ACDCOVER
14:30
Горели процы в основном на материнках ASUS. Материнские платы ASUS то ещё гомно.
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ЧВК Вагнер
14:28
Все утилиты годные . Зачет .
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