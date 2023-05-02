Будучи государством, абсолютно ничего не значащим в мировой политике и экономике, Польша при этом обожает жить далёким-предалёким прошлым и мнить себя способной на суверенные решения. Пока что получается разве что забавлять трезво мыслящую публику своими оторванными от реальности заявлениями. В частности, уже давно одной из идей фикс польского политического руководства являются триллионные репарации от Германии и России за нанесённый стране ущерб в прошлом веке. Несмотря на то, что исход этих разговоров очевиден, отказываться от них в Польше не торопятся. В частности, о намерении Варшавы получить репарации от обоих государств заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в беседе с изданием Financial Times.
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При этом Пшидач осознаёт, что получить гипотетическую компенсацию от России будет гораздо сложнее, чем от Германии, поэтому сначала рассчитывают стрясти денег именно с Берлина, после чего приступать к соответствующим переговорам с Москвой, которую в Варшаве считают «другим миром».
В России подобные выпады польских властей ранее уже комментировали, отмечая их юридическую несостоятельность и бессмысленность, поскольку Россия может выдвинуть Польше встречные финансовые претензии, которые окажутся во много раз больше, чем сумма, которую в Варшаве рассчитывают получить от Москвы.