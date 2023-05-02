Когда от твоих слов ничего не зависит, можно и побрехать.

Будучи государством, абсолютно ничего не значащим в мировой политике и экономике, Польша при этом обожает жить далёким-предалёким прошлым и мнить себя способной на суверенные решения. Пока что получается разве что забавлять трезво мыслящую публику своими оторванными от реальности заявлениями. В частности, уже давно одной из идей фикс польского политического руководства являются триллионные репарации от Германии и России за нанесённый стране ущерб в прошлом веке. Несмотря на то, что исход этих разговоров очевиден, отказываться от них в Польше не торопятся. В частности, о намерении Варшавы получить репарации от обоих государств заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в беседе с изданием Financial Times.

реклама

При этом Пшидач осознаёт, что получить гипотетическую компенсацию от России будет гораздо сложнее, чем от Германии, поэтому сначала рассчитывают стрясти денег именно с Берлина, после чего приступать к соответствующим переговорам с Москвой, которую в Варшаве считают «другим миром».

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В России подобные выпады польских властей ранее уже комментировали, отмечая их юридическую несостоятельность и бессмысленность, поскольку Россия может выдвинуть Польше встречные финансовые претензии, которые окажутся во много раз больше, чем сумма, которую в Варшаве рассчитывают получить от Москвы.