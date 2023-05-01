На Украине такое поведение властей никого не смущает.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Представителям киевской власти уже мало всеобъемлющей финансовой и военной помощи со стороны коллективного Запада, являющейся единственной причиной всё ещё продолжающегося сопротивления Украины — теперь там считают, что подсобить в деле повышения обороноспособности страны может и Япония.

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В частности, такой недвусмысленный намёк сделал в интервью японскому агентству Kyodo сделал украинский министр обороны Алексей Резников, назвавший Японию «чрезвычайно современной страной», имеющей свои собственные средства радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на то, что, по словам Резникова, в Киеве «понимают» нейтральную позицию Японии по вопросу передачи вооружений сторонам конфликтов, именно эти средства сейчас, отметил чиновник, крайне необходимы Украине в целях противодействия российским беспилотным летательным аппаратам, и призвал Токио всё же передать их.

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Как видим, воевать чужим оружием и, по сути, за чужой счёт, на Украине считается не просто нормальным делом, а даже поводом для гордости и хвастовства. Весьма удивительно это всё, конечно, выглядит.