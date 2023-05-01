Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины призвал Японию предоставить Киеву системы РЭБ
На Украине такое поведение властей никого не смущает.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Представителям киевской власти уже мало всеобъемлющей финансовой и военной помощи со стороны коллективного Запада, являющейся единственной причиной всё ещё продолжающегося сопротивления Украины — теперь там считают, что подсобить в деле повышения обороноспособности страны может и Япония.

реклама

В частности, такой недвусмысленный намёк сделал в интервью японскому агентству Kyodo сделал украинский министр обороны Алексей Резников, назвавший Японию «чрезвычайно современной страной», имеющей свои собственные средства радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на то, что, по словам Резникова, в Киеве «понимают» нейтральную позицию Японии по вопросу передачи вооружений сторонам конфликтов, именно эти средства сейчас, отметил чиновник, крайне необходимы Украине в целях противодействия российским беспилотным летательным аппаратам, и призвал Токио всё же передать их.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как видим, воевать чужим оружием и, по сути, за чужой счёт, на Украине считается не просто нормальным делом, а даже поводом для гордости и хвастовства. Весьма удивительно это всё, конечно, выглядит.

#украина #боевые действия #япония
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВС РФ мощным ракетным ударом нарушили работу украинских военных предприятий
ВСУ хвастают полученными американскими ракетами Zuni класса «воздух-земля»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обходим западные санкции: используем VPN на Xbox и PlayStation
21
9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
9
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
35
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
10
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
14
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
4
Поговорим о Роберте Родригесе
3
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
+
Обзор аркадного стика Nygacn NJP-308, а также немного размышлений о файтингах
12
Мои впечатления от игры Dead Rising 3. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Роман Ефимочкин
17:14
Производительность видеокарты в большей степени зависит от производительности чипа, а не от объема памяти. Какой вообще великий смысл в этом колхозе ???
GeForce RTX 3060 8 ГБ можно улучшить до 12 ГБ
Malfoi
17:12
доход 20к в месяц, при этом потратьте 150х8=1 200 000р и будет доход. Деньги потеряете, но доход будет.
Криптозима продолжается, но стандартная майнинг ферма уже приносит доход, превышающий МРОТ в РФ
Alex-IT
17:10
Полегло скорее от пьянства повального.
Немецкие танки Leopard 2 - насколько они будут опасны в зоне СВО
Alex-IT
17:08
Длина ствола ограничивает дальность и убойную силу. Та модификация СВЧ для охотников скорее всего.
Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
Alex-IT
17:07
Там большая часть солдат и есть боевики, причём половина поляки... Солдаты по большей части погибли в первый год СВО ещё.
Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
Виктор Макеев
17:06
У меня имеется материнская плата GIGABYTE GA-EP45T-UD3LR на P45 чипсете, с поддержкой оперативной памяти DDR3-1333/1600MHz до 16Gb, и поддержкой FSB(частота системной шины) 1600MHz. Конечно сейчас зде...
Core 2 Quad Q9400 - 15 лет спустя
Mr. Night
17:04
Хохлов есть вредно. Хохлов надо мочить этих выродков нацистских. Я их всех ненавижу cyки бандеровские
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
Николай Тищенко
17:04
🤣🤣🤣 Все начиналось с того, что я однажды родился. 🤣
Криптозима продолжается, но стандартная майнинг ферма уже приносит доход, превышающий МРОТ в РФ
Дмитрий
17:03
как во времена 1060 с 3 гигами быстро стали тыквами но там хоть выбор 6 был. и тут уже предлагают тыкву с магазина. без выбора
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
Александр Сергеевич
17:01
Карта 3060 12гб игра фольфенштейн монитор фхд постоянно ругается на нехватку памяти
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем