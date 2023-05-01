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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Возведённая Россией линия обороны впечатлила британскую разведку
Такого никто не делал на протяжении десятилетий.
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Боевые действия на Украине и по масштабу, и по интенсивности превосходят все сражения, которые проводились в мире после Второй мировой войны. Многих на Западе осознание этого факта пугает, поскольку к конфликту такого рода там, мягко говоря, не готовы ни морально, ни экономически, ни в промышленном плане. Другие видят в этом конфликте возможность поучиться и отметить старания одной из сторон. В данном случае британская разведка высоко оценила возведённую Россией линию обороны вдоль всего фронта.

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Так, британцы отметили, что с лета прошлого года Россия активно занималась созданием укреплений, которые на сегодняшний день представляют собой эшелонированную линию обороны, предназначенную для сдерживания грядущего украинского контрнаступления. Характер оборонительных линий свидетельствует о том, что ВС РФ ожидают крупного удара с применением большого количества бронетехники сразу по нескольким участкам фронта, и при этом допускают, что первые линии этой обороны могут быть прорваны. Разведчики отмечают, что Россия укрепила даже береговую линию в Крыму, хотя вероятность нападения на полуостров с моря ничтожно мала.

Оборонительная линия представляет собой минные поля, противотанковые рвы, бетонные пирамидальные заграждения («зубы дракона»), окопы, а также укреплённые позиции для ведения огня.

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Стоит отметить, что выстроенная линия обороны неоднократно фигурировала в пессимистических для Украины прогнозах западной прессы касательно грядущего контрнаступления. Многие западные эксперты считают, что наличие самой оборонительной линии, осенняя частичная мобилизация в России трёхсот тысяч военнослужащих, а также многократное превосходство российской стороны в огневой мощи при практически полном истощении украинской ПВО и сохранении фактически всей российской боевой авиации, не сулит для наступления никаких успехов. На Украине возможный провал также допускают, поэтому заранее призывают не считать «контрнаступ» решающим сражением.

#россия #украина #боевые действия
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