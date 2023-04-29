Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин опять посетовал на нехватку боеприпасов и даже счёл возможным вывод ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Зачем он это делает, кто объяснит?
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чья роль в специальной военной операции с каждым днём вызывает всё больше очень правильных и точных вопросов, решил вновь вспомнить любимую тему бросания бойцов его ЧВК на произвол судьбы со стороны Министерства обороны России. Так, в интервью с военкором Семёном Пеговым Пригожин заявил, что в Бахмуте опять возникли проблемы с обеспечением боеприпасами, и ситуация критическая до такой степени, что условных патронов осталось уже «не на недели, а на дни».

реклама

Сражаться «вагнеровцы», по словам Пригожина, будут до последнего патрона, но если они закончатся, то вариантов у бойцов останется немного: либо оставаться и погибать, либо выходить из зоны боевых действий. И если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас, то, скорее всего, часть подразделений из Бахмута придётся вывести.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Зачем Пригожин регулярно мутит воду, из-за чего его заявления Министерству обороны России постоянно приходится опровергать с приложением документальных фактов, неясно. Не исключено, что Пригожин участвует в информационной войне и считает, что способствует ослаблению бдительности противника. Главе «Вагнера» необходимо помнить, что его основная аудитория — очень близко к сердцу принимающие все проблемы на фронте граждане России, и с подобными заявлениями, подразумевающими исключительно веру ему на слово, надо быть исключительно аккуратным.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Медведев заявил, что не видит смысла в поддержании дипотношений России с Польшей
Пригожин выразил уверенность в том, что контрнаступление ВСУ начнётся до 15 мая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 ошибок при выборе комплетующих для игрового компьютера в 2023 году
36
ВС РФ барражирующими боеприпасами "Ланцет" за 24 часа уничтожили пять зенитных систем ВСУ
4
Бесплатные промокоды для PlayStation
+
Пилот F-35 ВВС США: "Хьюстон, у нас проблемы - мой самолет не распознает российские ЗРК С-300"
2
Полный перечень из 808 танков, которые получит Киев – список доноров и спонсоров конфликта в Украине
5
Поворот на 180 или "Снова с Intel": про 3080ti, 4080, 5900x и 13900KF - история в двух частях
50
Intel B660 или B760 - разбираемся на примере AsRock B660m Pro RS и B760m Pro RS с i5 13400
2
США угрожают развернуть подводные лодки с ядерным оружием у китайских границ. Очередь за Китаем
9
Украинская винтовка Зброяр Z-10 - как полицейское или скорее гражданское оружие оказалось у ВСУ
7
Обзор M.2 PCIe 4 твердотельного накопителя Silicon Power UD90 на 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

Midosa
21:09
Нех говноядра под видом новинок впаривать.
Процессоры от Intel никому не нужны — компания отрапортовала о рекордных убытках из-за спада продаж
Эдуард Красиков
21:08
Сдача Бахмута как двойное поражение. И город потеряли и лучших бойцов ухлопали. Сочувствие хохлам.
Пригожин опять посетовал на нехватку боеприпасов и даже счёл возможным вывод ЧВК «Вагнер» из Бахмута
-=metallist=-
21:05
шеша, перелогинься, уже за троих сам с собой общаешься...
Процессоры от Intel никому не нужны — компания отрапортовала о рекордных убытках из-за спада продаж
Семёнов Алексей
21:03
На одном пуле, топовый майнер имеет хешрейт в 23 терахеша с...12-ю воркерами, поэтому - видео выше, точно не фейк. Кстати, именно поэтому, когда я увидел эти цифры, я полез гуглить: есть ли такие шарм...
В сети появился первый живой обзор на новые ASIC для KASPA
Андрей Рукавишников
20:54
шОл 2023 рекламный высер zyстаха мамонты всё ещё комментируют, и указывают что он не прав.
10 самых опасных ошибок при выборе комплетующих для игрового компьютера в 2023 году
Владимир Дранников
20:51
1. Прими галоперидола, чтоб не общаться с самим собой 2. Ты считать ещё не научился, ты не можешь рассчитать 25 Вт, с учётом кпд 80%, сколько будет потребление на входе. 3. Вопрос так и остаётся откры...
Проблема выгорания процессоров AMD связана с некомпетентностью на многих уровнях — GamersNexus
Кирилл Колеганов
20:50
Мне интересно, как появляются такие статьи на Overclockers? Человек со своей RTX 4090 запускает неоптимизированный кусок кода (в данном случае SWJ: Survivor), видит, что нет стабильных 30 фпс и выбрас...
Видеокарты с менее, чем 24 ГБ памяти утратили актуальность — новейшие игры потребляют более 21 ГБ
KotSkripaley
20:48
Чем больше трудоспособного населения 404 погибнет, тем лучше зелебобику, некому будет устраивать антимайдан. Хотя о чем это я, одичалые по своей сути, с рождения холопы.
Продажи кроссовера Haval M6 в России стартуют уже этим летом
ACDCOVER
20:47
Так у тебя там на входе как ты утверждаешь 12 вольт постоянки, а это примерно 1,5 - 2 Ампера под нагрузкой . Этими токами можно максимум, мобильник зарядить. Ито твоя схема судя по всему без трансформ...
Проблема выгорания процессоров AMD связана с некомпетентностью на многих уровнях — GamersNexus
Андрей Рукавишников
20:44
Терпи русак, терпи.
Обходим западные санкции: используем VPN на Xbox и PlayStation
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем