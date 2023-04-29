Зачем он это делает, кто объяснит?

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чья роль в специальной военной операции с каждым днём вызывает всё больше очень правильных и точных вопросов, решил вновь вспомнить любимую тему бросания бойцов его ЧВК на произвол судьбы со стороны Министерства обороны России. Так, в интервью с военкором Семёном Пеговым Пригожин заявил, что в Бахмуте опять возникли проблемы с обеспечением боеприпасами, и ситуация критическая до такой степени, что условных патронов осталось уже «не на недели, а на дни».

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Сражаться «вагнеровцы», по словам Пригожина, будут до последнего патрона, но если они закончатся, то вариантов у бойцов останется немного: либо оставаться и погибать, либо выходить из зоны боевых действий. И если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас, то, скорее всего, часть подразделений из Бахмута придётся вывести.

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Зачем Пригожин регулярно мутит воду, из-за чего его заявления Министерству обороны России постоянно приходится опровергать с приложением документальных фактов, неясно. Не исключено, что Пригожин участвует в информационной войне и считает, что способствует ослаблению бдительности противника. Главе «Вагнера» необходимо помнить, что его основная аудитория — очень близко к сердцу принимающие все проблемы на фронте граждане России, и с подобными заявлениями, подразумевающими исключительно веру ему на слово, надо быть исключительно аккуратным.