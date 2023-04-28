И этим там, видимо, надо гордиться.

О том, что украинская армия усердно НАТОфицировалась приблизительно с 2015 года — то есть, с момента подписания пресловутых Минских соглашений — мало для кого сегодня является секретом. Единственная причина, по которой украинские войска продолжают сопротивляться в рамках российской специальной военной операции, это безмерная накачка страны деньгами и натовскими вооружениями вкупе с целеуказаниями и получением разведданных при помощи американской спутниковой группировки. Сегодня же министр обороны Украины Алексей Резников с нескрываемым чувством гордости заявил, что страна внедрила уже 20 % натовских стандартов и приняла 28 % нормативных актов, требуемых для соответствия требованиям к членам альянса.

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Почему Резников говорит об этом как о чём-то хорошем, учитывая, что стремление Украины в НАТО и, как следствие, создание недопустимой угрозы под боком у России, явилось причиной начала специальной военной операции, в ходе которой Украина получает чудовищный ущерб, на ликвидацию последствий которого уйдут годы, если не десятилетия, непонятно. В целом умение оценивать причины и следствия — явно не конёк нынешнего украинского руководства.

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С другой стороны, все эти процентные соответствия требованиям НАТО — это лишь формальности, ведь по факту Украина сейчас НАТОфицирована больше, чем любой другой член альянса: в страну в безумных количествах свозят американское, европейское, а также оставшееся в Европе советское оружие и обучают военнослужащих. По сути, страны коллективного Запада выступают сегодня в роли украинского тыла.