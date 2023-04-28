Отрасль нуждается в адресной поддержке от властей.

Журналистам отдельных российских СМИ удалось проанализировать бухгалтерскую отчётность крупных российских кинотеатров и прийти к выводу, что все подобные сети понесли «миллиардные» убытки в 2022-м на фоне ухода голливудских студий. Прогнозы участников рынка на 2023 год остаются оптимистичными, но отрасль все ещё нуждается в адресной поддержке от властей. Но обо всём по порядку.

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Например, основное юрлицо крупнейшей объединённой киносети «Формула кино» и «Синема парк» — АО «Синема парк» — АО «Синема парк», управляющее 65 кинотеатрами, — в 2022 году потеряло 43,2% выручки, которая снизилась до 4,6 млрд руб. Журналисты утверждают, что это сопоставимо с результатом 2020 года (4,3 млрд руб.), когда из-за мер по борьбе с пандемией кинотеатры попросту не работали несколько месяцев, а позже были открыты с ограничениями по количеству зрителей.

Чистый убыток АО «Синема парк» в 2022-м составил 1,8 млрд руб. против 861,8 млн чистой прибыли в 2021-м. Для сравнения: убыток в пандемийном 2020-м был больше — он достигал 7,8 млрд руб.

У объединённой киносети есть ещё одно юрлицо — ООО «РСМ», — которое управляет 12 кинотеатрами в Москве, Подмосковье, Петербурге и регионах. Там выручка сократилась на 47,3 %, до 1,1 млрд руб. Чистый убыток за год составил 482,4 млн руб., а ведь ещё год назад фиксировалась прибыль в размере 37 млн руб.

Выручка сети КАРО сократилась на 41,8%, до 2,2 млрд руб., чистый убыток составил 1,3 млрд руб. против 9,4 млн руб. годом ранее. Управляющее сетью «Киномакс» одноименное юрлицо снизило выручку на 46,6%, примерно до 2 млрд руб. Убыток — почти 1 млрд руб. против прибыли 193,4 млн руб. в 2021-м.

О падении выручки (минус 44,2% год к году) отчиталась и компания, управляющая сетью «Синема Стар»: выручка составила 491,5 млн руб. при убытке 40 млн руб. (выручка 880,8 млн руб. и прибыль 9,3 млн руб. годом ранее).

Участники рынка на протяжении прошлого года неоднократно обращались к властям с просьбой выделить субсидии на поддержку отрасли. Эксперты убеждены, что кинотеатры смогут пережить переходный период только при помощи государства. Эту же позицию разделяет председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, о чём он и говорил в рамках рабочей встречи в Госдуме.

Но Минфин отказался выделять запрошенные индустрией 6,5 млрд руб., а министр культуры Ольга Любимова заявила, что власти не могут «просто так, ни за что вкладывать деньги в кино», чтобы компенсировать уход западных студий. Определенную поддержку кинотеатрам удалось получить лишь на региональном уровне.

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Прокат начал стабилизироваться лишь в конце 2022 года, да и об успехах «Чебурашки» мы неоднократно писали. Отечественный прокат остро нуждается в свежих релизах, коих ещё нужно дождаться.