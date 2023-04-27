Ограничится ли дело макетом в единственном экземпляре, покажет только время. А его мало.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Хотя украинская военная машина сейчас полностью зависит от поставок с Запада, отдельные разработчики осознают необходимость создания собственных вооружений. В частности, сегодня украинские СМИ стали сообщать о том, что координационная платформа Brave-1 представила «полуподводный» дрон-торпеду под названием «Толока».

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В теории, «Толока» будет выпускаться в трёх вариантах — от лёгкого до среднего и тяжёлого. Лёгкий вариант имеет аббревиатуру TLK 150, способен преодолевать расстояние в 100 километров и снаряжён боевой частью мощностью в 20-50 килограммов в тротиловом эквиваленте. Средняя торпеда TLK 400 снаряжена боевой частью в 500 килограммов в тротиловом эквиваленте и предназначена для поражения крупных целей на дистанции до 1200 километров. Тяжёлый же вариант TLK 1000 может нести до пяти тонн взрывчатки и наносить удары на расстоянии до двух тысяч километров.

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Насколько данный проект реализуем в нынешнем положении страны и когда его собираются воплотить в жизнь, не уточняется.