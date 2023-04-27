Ничего: многие в России до сих пор не осознают, кто с кем воюет, и считают, что это всё шуточки.

Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, Североатлантический альянс при этом «впрягся» за неё, словно за себя. Страны НАТО передают Киеву немыслимое по своему количеству и стоимости вооружение, полностью взяли украинскую государственную машину на содержание, несмотря на массу проблем в своих собственных странах, и всё это под маской того, чтобы не дать России добиться своих целей военным путём, поскольку это якобы развяжет руки другим государствам, дав им понять, что вопросы можно решать силовым способом. В общем, классические двойные стандарты. Но заметка не об этом. Так, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Люксембурга заявил, что альянс будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

реклама

По словам Столтенберга, страны-члены НАТО предоставили Украине уже 98 % обещанной для ожидаемого контрнаступления техники, а также подготовили и вооружили больше девяти бригад ВСУ. Всего для контрнаступления передано свыше полутора тысяч бронемашин и 230 танков, не говоря уже о бесчисленном количестве боеприпасов для них, в том числе и печально известных снарядов с обеднённым ураном, которые будут использоваться в британских танках Challenger 2.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если подсчёты аналитиков верны, то только с февраля прошлого года и только военной техники страны НАТО предоставили Украине в общей сложности на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Если учитывать также и финансовую поддержку переставшего функционировать государства, то сумма перевалит за сто миллиардов долларов.