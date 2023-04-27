Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, Североатлантический альянс при этом «впрягся» за неё, словно за себя. Страны НАТО передают Киеву немыслимое по своему количеству и стоимости вооружение, полностью взяли украинскую государственную машину на содержание, несмотря на массу проблем в своих собственных странах, и всё это под маской того, чтобы не дать России добиться своих целей военным путём, поскольку это якобы развяжет руки другим государствам, дав им понять, что вопросы можно решать силовым способом. В общем, классические двойные стандарты. Но заметка не об этом. Так, сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Люксембурга заявил, что альянс будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.
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По словам Столтенберга, страны-члены НАТО предоставили Украине уже 98 % обещанной для ожидаемого контрнаступления техники, а также подготовили и вооружили больше девяти бригад ВСУ. Всего для контрнаступления передано свыше полутора тысяч бронемашин и 230 танков, не говоря уже о бесчисленном количестве боеприпасов для них, в том числе и печально известных снарядов с обеднённым ураном, которые будут использоваться в британских танках Challenger 2.
Если подсчёты аналитиков верны, то только с февраля прошлого года и только военной техники страны НАТО предоставили Украине в общей сложности на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Если учитывать также и финансовую поддержку переставшего функционировать государства, то сумма перевалит за сто миллиардов долларов.