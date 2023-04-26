Выражаясь очередным заимствованным термином, с «фейками».

Когда специальная военная операция только началась, всем, кто живёт в современности и не имеет привычки носить розовые очки, стало очевидно, что «боевые действия» на информационном фронте будут чуть ли не более ожесточёнными, чем реальные боевые действия на настоящем фронте. Так оно, в общем-то, и случилось: практически на каждое событие в рамках СВО и всего, что косвенно с ней связано, у геополитических оппонентов России есть искажённая информация, которая тут же вбрасывается в инфополе. К сожалению, никакой меры воздействия, кроме блокировок, у российского правительства в отношении подобного «контента» нет и быть не может, поэтому сегодня Роскомнадзор отчитался о том, что количество заблокированных ресурсов, распространявших заведомо ложную информацию («фейки») о спецоперации, превысило 160 000 (сто шестьдесят тысяч).

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Как отметили в ведомстве, лучшие сорта лжи рождаются из полуправды. Используемое разгоняющими «фейки» ресурсами соотношение составляет примерно 20 % правды и 80 % лжи. Как результат, у потребителей такого «контента» отключается критическое мышление, он начинает мыслить эмоциями и перестаёт воспринимать другие точки зрения.

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Не вполне ясно, что Роскомнадзор подразумевает под «ресурсами». Только веб-сайты или же в дополнение к ним также и страницы в социальных сетях? Потому что основная масса заведомо ложной информации вбрасывается в Рунет именно с помощью последних.