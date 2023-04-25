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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский генерал пожаловался, что самолёты ВКС РФ в Сирии пролетают «в опасной близости» от самолётов ВВС США
Вы почему там, в Сирии, вообще летаете? Россия, например, по приглашению законного правительства.
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Несмотря на то, что всё внимание сейчас уделяется боевым действиям на Украине, начавшаяся в 2015 году по приглашению законной сирийской власти российская операция не заканчивалась. На территории арабской республики продолжает действовать российская авиация и помогать сирийским правительственным войскам восстанавливать контроль над территорией страны. Вместе с тем в Сирии, но уже незаконно, работает и американская авиация, и вот, как заявил командующий ВВС Центрального командования США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, последние два месяца российские самолёты стали осуществлять опасные манёвры.

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Под ними Гринкевич подразумевает пролёты российской авиации в опасной близости от американской авиации. Командующий утверждает, что такое поведение российских пилотов стало преобладать в течение последних двух месяцев, в общей сложности около шестидесяти раз нарушив договорённость, по которой авиация двух стран работает на расстоянии не меньше трёх морских миль друг от друга.

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Если верить Гринкевичу, то российские пилоты с марта неоднократно пролетали над американскими войсками на юге Сирии, а также приближались к американской авиации на расстояние 150 метров. Подобные инциденты американский генерал считает опасными и недопустимыми. Видимо, более недопустимыми, чем само незаконное присутствие США в Сирии.

#россия #сша #боевые действия #сирия
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