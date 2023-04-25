Как и было обещано.

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После того как владеющая брендом KFC американская компания Yum! Brands объявила об уходе с российского рынка, сеть ресторанов быстрого питания была продана российской компании «Смарт Сервис» при условии проведения ребрендинга. Процесс начался, и первый возрождённый «Ростикс» (Rostic’s) сегодня открылся на месте бывшего KFC в Москве возле метро «Маяковская». Новые владельцы называют данный ресторан «флагманским», хотя не вполне понятно, что под этим термином подразумевается.

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Напомним, что «Ростикс» появился в России в начале 1990-х, и по ассортименту в значительной степени соответствовал KFC. Поэтому вполне естественно, что именно его компания Yum! Brands в 2010 году выкупила и переоборудовала в KFC. Теперь же всё возвращается на круги своя, что само по себе весьма занимательно.

Меню при этом осталось практически прежним. Возможно, именно поэтому в нём нет практически ни одного русскоязычного названия.

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До конца года «Ростиксом» должны стать примерно сто бывших ресторанов KFC. В течение ближайших полутора лет план новых владельцев — ребрендировать все заведения KFC по всей России.