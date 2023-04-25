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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Прокурорам удалось отменить необоснованную мобилизацию 15 тысяч граждан России
Об этом сегодня сообщил первый замгенпрокурора России.
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Десятилетия развала системы воинского учёта в России осенью прошлого года привели к предсказуемому результату: когда была объявлена частичная мобилизация, многие люди, которые не то что не имеют требуемого боевого опыта, но даже вообще не служили срочную службу, получили повестки. Хотя в большинстве случаев по этим повесткам граждан вызывали в военкоматы для учёта и обновления информации, нередки были и случаи, когда людей призывали непосредственно для дальнейшего участия в боевых действиях. Нарушений за период частичной мобилизации было выявлено вагон и маленькая тележка, но самое главное — это что государство признало нарушения и работало над их решением.

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И вот, сегодня первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин, отчитываясь о деятельности в Совете Федерации, заявил, что в ходе работы Генпрокуратуры удалось отменить необоснованную мобилизацию пятнадцати тысяч граждан РФ. Разинкин также отметил факты жалоб не плохое обеспечение мобилизованных, и что ведомство делает всё возможное, чтобы эти факты изначально пресекались, а при появлении — исправлялись.

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Теоретически, решить массу проблем учёта должна цифровизация работы военкоматов вкупе с так называемым законом об электронных повестках. Данная программа подразумевает, что все сведения военнообязанный сможет передавать в цифровом формате, а большую часть рутинной информации, как то — семейный статус, количество детей, имеющиеся болезни и так далее — о нём будут передавать в военкомат непосредственно государственные органы, учреждения образования и больницы.

#россия #политика #мобилизация #частичная мобилизация
2
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Шишенбекстор
20:28
они реально на рабицу рассчитывали ? :D
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Эовейн Триада
20:28
И там и там тормозит, не хватает GPU. Но на 3080 можно DLSS. Кстати без DLSS в 4К может только 4090, у 4080 хоть и 16ГБ, но тоже не тянет сам GPU. При DLSS ещё и требования к памяти ниже ;)
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Алексей Маковеев
20:25
Посмертно отменили?
Прокурорам удалось отметить необоснованную мобилизацию 15 тысяч граждан России
Эдуард Кузнецов
20:23
Конечно, показатели занижены.The Last of Us, у моей 6800, отжирает 13,5 Гб памяти при 2560х1080, всё макс.
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Михаил Соломонов
20:21
Чо й та подозрительно. Горит именно на мат платах Асус.
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Xeon2K
20:17
Мясо - это не армия.
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
VRoman
20:12
Они все так говорят. Многие на гонках закрывают номера машины, чтобы случайно не увидели представители дилера, иначе сразу кончится гарантия на машину. ;-)
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VRoman
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swr5
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Severnaya
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