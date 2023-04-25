Здесь мы народу США можем только посочувствовать. Выборы есть, но выбора нет.

На сегодняшний день на смену администрации в США и американских государственных элит в целом рассчитывают уже не только рядовые американцы, но и весь остальной мир, уставший от уже давно несоответствующего реальному положению Штатов на планете поведению Вашингтона. Но сегодня действующий президент США Джо Байден частично разрушил эти надежды, заявив, что собирается переизбираться на второй президентский срок. По такому делу на официальном YouTube-канале Байдена даже появилось соответствующее видео, в котором глава государства заявляет, что «знает Америку», и что он готов «закончить работу».

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Согласно устоявшейся избирательной традиции, вместе с кандидатом на пост президента одновременно избирается и вице-президент. В данном случае Байден предлагает переизбрать действующего вице-президента Камалу Харрис.

Нетрудно догадаться, что среднестатистический американец данному известию не обрадовался: вышеуказанный видеоролик был завален «дизлайками» и неодобрительными комментариями. Необходимо помнить, что рейтинг одобрения деятельности Байдена в США в марте этого года составлял всего 38 %. Граждане США крайне недовольны внутренней и внешней политикой государства при Байдене, когда вместо того, чтобы заниматься решением внутренних проблем, руководство страны занято ведением опосредованных войн, в том числе с великой державой, и передаёт десятки и сотни миллиардов долларов «проамериканским» сторонам конфликта.

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Президентские выборы в США пройдут в следующем году. Если политика Байдена останется прежней, а во время подсчёта голосов выборщиков не случится очередной махинации, то шансы на переизбрание у действующего президента будут совсем невысокими.