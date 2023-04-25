Геополитическая обстановка в мире стремительно меняется, а вместе с ней меняются и отношения между странами. Если в 2011 году, когда в Сирии начались боевые действия против финансируемых коллективным Западом исламистов, мировые вопросы решались исключительно по западный берег Атлантического океана, то с тех пор многое изменилось: и Россия перестала жить в иллюзиях, и на Ближнем востоке решили проводить самостоятельную политику. Как результат всего вышеперечисленного, сегодня в Москве по линии министров обороны состоялись переговоры России, Сирии, Ирана и Турции.
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Российское военное ведомство поделилось лишь небольшой выдержкой для прессы, из которой стало известно, что в рамках четырёхсторонних переговоров обсуждались вопросы укрепления безопасности Сирии и стабилизации её отношений с Турцией. Также была затронута тема противодействия террористическим группировкам на территории Сирии, достигнут консенсус по необходимости сохранения территориальной целостности арабской республики вкупе с возвращением беженцев на родину.
Очевидно, что более важные вопросы уже проводились, что называется, за закрытыми дверьми, и остались вне досягаемости для прессы.