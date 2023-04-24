Представители украинской власти никак не могут договориться и синхронизировать свои пропагандистские высказывания, в результате чего мы можем наблюдать занимательное действо: одни представители Киева потешаются, вспоминая заявления американских военных про «три дня» и заявляя об отсутствии прогресса у ВС РФ, в то время как другие предупреждают о ненасытности России и её одержимости мировым господством.
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В частности, в интервью каналу Al Arabiya президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «если» Россия захватит Бахмут, то перед ней откроется возможность продвижения в сторону двух крупных городов на Донбассе: Краматорска и Славянска. Собственно, по этой причине, утверждает Зеленский, ВСУ и удерживают Бахмут, дабы не дать возможность расширить линию фронта.
При всём этом Зеленский предупреждает, что Россия «не остановится на Украине», и что «это очевидно всем», поскольку «Путин сражается на Украине за свою жизнь, а не за свою страну». При всём этом, по словам президента, Украина, при условии продолжения поддержки со стороны своих «союзников», способна остановить Россию. По мнению Зеленского, для союзников это «невысокая цена», потому что альтернатива — продвижение России дальше — будет иметь более весомые последствия.