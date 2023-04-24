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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что Россия не остановится на Украине
Этим он призвал нарастить «помощь» Украине, ведь она сражается за всю Европу.
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Представители украинской власти никак не могут договориться и синхронизировать свои пропагандистские высказывания, в результате чего мы можем наблюдать занимательное действо: одни представители Киева потешаются, вспоминая заявления американских военных про «три дня» и заявляя об отсутствии прогресса у ВС РФ, в то время как другие предупреждают о ненасытности России и её одержимости мировым господством.

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В частности, в интервью каналу Al Arabiya президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «если» Россия захватит Бахмут, то перед ней откроется возможность продвижения в сторону двух крупных городов на Донбассе: Краматорска и Славянска. Собственно, по этой причине, утверждает Зеленский, ВСУ и удерживают Бахмут, дабы не дать возможность расширить линию фронта.

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При всём этом Зеленский предупреждает, что Россия «не остановится на Украине», и что «это очевидно всем», поскольку «Путин сражается на Украине за свою жизнь, а не за свою страну». При всём этом, по словам президента, Украина, при условии продолжения поддержки со стороны своих «союзников», способна остановить Россию. По мнению Зеленского, для союзников это «невысокая цена», потому что альтернатива — продвижение России дальше — будет иметь более весомые последствия.

#россия #украина #политика #психиатрия
12
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Spamdooper
21:30
Примитивно глаголишь, ципсёнок. Этак ты на жёлудь никогда не зробишь.
Зеленский заявил, что Россия не остановится на Украине
Шамиль Джанболатов
21:29
Эти Зионы с Али - б/у и устаревшие. А новые Зионы, конечно, имеют космические цены. Повторяю, обычные Райзены тоже могут работать с ECC памятью
Kingston выпустила линейку регистровой памяти FURY Renegade Pro с частотой до 6000 МГц
Шамиль Джанболатов
21:27
AC у меня точно включено, я довольно часто и щепетильно ковыряюсь в настройках
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
Шамиль Джанболатов
21:26
Возможно
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
FelsheR-BAN100807
21:25
А где были после революции прапрадеды сегодняшней свиноты?
Почему большинство возрожденных отраслей, заводов и предприятий СССР были американскими
Шамиль Джанболатов
21:23
Возможно
Энтузиаст обнаружил поддержку PCIe 5.0 для платы с чипсетом A620, хотя официально есть лишь PCIe 4.0
Оксана Filipok
21:23
чернокожие геи-наркоманы из польши
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
FelsheR-BAN100807
21:22
Вас цыпочек в разы больше, это ваш сайт. Мы тут постебаться во что свинота ресурс превратила!) Трудно отказать себе в удовольстии ,видеть что и тут всегда сливаетесь и как трусливо подтираетесь.
В РФ прибыл новый дрон-камикадзе из Ирана – Arash-2 с дальностью до 2000 км и боеголовкой до 200 кг
Шамиль Джанболатов
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Да я купил только в декабре, играю редко. И еще есть АМД 380, ей много лет, никогда там ничего не менял, но работает нормально
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