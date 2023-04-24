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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Представительский седан Aurus Senat на водородном топливе будет представлен до конца 2023 года
Запас хода — 600 км. Разгон «от нуля до сотни» — 4 секунды.
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ФГУП «НАМИ» собирается представить водородную версию представительского седана Aurus Senat с увеличенным запасом хода уже на международном саммите по экологии, который должен пройти в Объединённых Арабских Эмиратах в конце текущего года. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на заявление гендиректора ФГУП «НАМИ» Фёдора Назарова в кулуарах промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте.

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«Мы продолжаем заниматься. Мы, наверное, водородный выставим на планируемом международном саммите по экологии в Эмиратах в конце года. <...> Это Senat будет водородный, но как бы следующая версия, уже не тот. Там уже ячейки другие и он уже в более зрелой версии. У нас уже есть образцы. Последовательный гибрид — это который электрический с двигателем. Только он без прямой связи. Он, получается, подключён только к генератору, а генератор уже заряжает батарейки. То есть, это такая электрическая версия с расширенным пробегом», — сказал Федор Назаров.

Предполагается, что серийный «Сенат» на водороде будет, как и представленные прежде образцы, оснащён водородным баллоном, двумя электромоторами и двигателем с топливными ячейками, водород в которых преобразуется в электричество, питающее тяговые электромоторы.

Сам водородный баллон у предсерийных автомобилей был полностью композитным: его оснастили специальной системой предотвращения взрыва (при необходимости баллон выпускает водород в атмосферу) и в целях безопасности лишили его конструкцию всех металлических элементов. Запас хода на водородном топливе достигает 600 км, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4 секунды.

Отвечая на вопрос о проекте электрической версии Aurus Senat, гендиректор НАМИ дал понять, что сейчас институт активно занимается разработкой последовательного гибрида, в котором двигатель внутреннего сгорания (ДВС) не связан с колесами напрямую и выступает только в роли генератора.

Напомним, в июле 2022 года на выставке «Иннопром» был представлен водородный Aurus с запасом хода до 600 км. Тогда производитель рассказывал, что автомобиль оснащён комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератора на водороде.

Сотрудники агентства «ТАСС» напоминают, что в конце мая 2021 года стало известно, что «НАМИ» создал автомобиль Aurus Senat на водороде. Машина была представлена в ходе церемонии запуска серийного производства модели. Это единственная машина премиального класса, имеющая образец на водородном носителе.

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Ранее в Сети появлялась информация о том, что водородная версия Aurus Senat будет стоить 36 млн рублей. Как будут обстоять дела с ценообразованием на самом деле — узнаем в ближайшем будущем.

#автомобили
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