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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Китая назвал «неверно интерпретированным» заявление своего посла во Франции касательно принадлежности Крыма
Представитель дипломатического ведомства и не может сказать иначе.
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На днях посол Китая во Франции Лу Шае в беседе с французскими СМИ ответил на провокационный вопрос касательно того, суверенитет какого государства сейчас установлен над полуостровом Крым. Хотя фактический суверенитет России над полуостровом никто не оспаривает, потому что это будет нелепо даже по меркам политиков коллективного Запада, но международного признания данного свершившегося факта нет и вряд ли будет в обозримой перспективе. Тем не менее, Ли Шае позволил себе заявить, что Крым является исконно российским, а Украине его вообще передали в 1950-е, и то, когда Россия и Украина были одним и тем же государством.

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Дополнительно Ли Шае заявил, что суверенитет постсоветских государств — это вообще предмет обсуждений, поскольку никаких международных договоров, «конкретизирующих» их статус как суверенных государств, не существует. Естественно, в самых незначительных, но при этом самых крикливых европейских столицах — в Прибалтике — по этому поводу, видимо, прекрасно понимая призрачность своего «суверенного» существования, громко закричали. И вот, сегодня официального представителя МИД Китая Мао Нин попросили прояснить позицию внешнеполитического ведомства касательно Крыма.

На этот счёт в китайском МИДе отделались стандартным дипломатическим заявлением, в котором назвали слова своего посла «неверно интерпретированными», а также подтвердили своё уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств.

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Необходимо понимать, что китайский МИД просто не может поступить иначе, иначе начнутся закономерные и, кстати, совершенно справедливые вопросы касательно суверенитета над островом Тайвань, который фактически КНР не управляется, а считается (и то не всеми) китайским только юридически.

#россия #китай #политика #крым
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