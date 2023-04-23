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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут брать пленных
В отместку за расправу ВСУ над пленным бойцом «Вагнера».
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В военных пабликах в Telegram появилась аудиозапись радиоперехвата, в котором солдаты ВСУ принимают решение казнить раненого бойца ЧВК «Вагнер» и впредь не брать их в плен. Естественно, представители российских СМИ поинтересовались у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, как он может прокомментировать случившееся.

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По словам Пригожина, он слышал этот радиоперехват задолго до того, как он попал в СМИ, и принятое в ответ на данный инцидент решение будет максимально жёстким. А именно: отныне ЧВК «Вагнер» не будет брать в плен военнослужащих ВСУ, со всеми вытекающими из этого для них последствиями.

Пригожин отметил, что это не является нарушением норм гуманизма и правил ведения боевых действий, поскольку эти нормы и правила распространяются только после факта взятия вражеских бойцов в плен. Если их в плен не брать, то и никаких нарушений не будет.

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К сожалению, это далеко не первый и не последний подобный инцидент с российскими военнопленными: идеологически обработанные бойцы ВСУ и нацбатов Украины нередко полны ненависти, а в таком состоянии контролировать свои действия по отношению к пленному противнику зачастую не представляется возможным.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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goro
16:34
Спасибо конечно, но увы, как выше уже писал - отбирать твой хлеб желания никак не имею. Главное не порвись там :)
Сын Дмитрия Пескова рассказал о своей службе в ЧВК "Вагнер"
E. S.
16:33
Фейк это наличие мозгов у кое-кого... https://toronto.citynews.ca/2023/04/18/toronto-pearson-airport-russian-antonov-124-volga-dnepr/
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Johan_888
16:32
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16:32
Нормальное?)))
Энтузиаст протестировал Pentium с RTX 4070 в Cyberpunk 2077 RT Overdrive, RDR 2 и других играх
Просто Хомяк
16:32
Это тебе удачи в польских сортирах и на полях с клубникой.
Сын Дмитрия Пескова рассказал о своей службе в ЧВК "Вагнер"
Максим
16:31
просто в маркетинговом отделе компании поселились небинарные персонажи, поэтому у них всё пошло через жопу.
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goro
16:27
>Демагогией решил заняться Увы, отбирать твой хлеб желания никак не имел , всего хорошего и ярких побед на фронтах Дубая и Куршавеля :) https://www.youtube.com/watch?v=uKaLkgdURNI
Сын Дмитрия Пескова рассказал о своей службе в ЧВК "Вагнер"
Китя.
16:23
Да в курсе.
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Просто Хомяк
16:23
Демагогией решил заняться, ципсота? Ты бы лучше о своей вакцинации побеспокоился. Когда в последний раз укол от бешенства себе делал? Из Польши небось постики свои строчишь. Думаешь, до тебя могилизат...
Сын Дмитрия Пескова рассказал о своей службе в ЧВК "Вагнер"
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