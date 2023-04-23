В отместку за расправу ВСУ над пленным бойцом «Вагнера».

В военных пабликах в Telegram появилась аудиозапись радиоперехвата, в котором солдаты ВСУ принимают решение казнить раненого бойца ЧВК «Вагнер» и впредь не брать их в плен. Естественно, представители российских СМИ поинтересовались у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, как он может прокомментировать случившееся.

реклама

По словам Пригожина, он слышал этот радиоперехват задолго до того, как он попал в СМИ, и принятое в ответ на данный инцидент решение будет максимально жёстким. А именно: отныне ЧВК «Вагнер» не будет брать в плен военнослужащих ВСУ, со всеми вытекающими из этого для них последствиями.

Пригожин отметил, что это не является нарушением норм гуманизма и правил ведения боевых действий, поскольку эти нормы и правила распространяются только после факта взятия вражеских бойцов в плен. Если их в плен не брать, то и никаких нарушений не будет.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

К сожалению, это далеко не первый и не последний подобный инцидент с российскими военнопленными: идеологически обработанные бойцы ВСУ и нацбатов Украины нередко полны ненависти, а в таком состоянии контролировать свои действия по отношению к пленному противнику зачастую не представляется возможным.