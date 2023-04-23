В военных пабликах в Telegram появилась аудиозапись радиоперехвата, в котором солдаты ВСУ принимают решение казнить раненого бойца ЧВК «Вагнер» и впредь не брать их в плен. Естественно, представители российских СМИ поинтересовались у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, как он может прокомментировать случившееся.
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По словам Пригожина, он слышал этот радиоперехват задолго до того, как он попал в СМИ, и принятое в ответ на данный инцидент решение будет максимально жёстким. А именно: отныне ЧВК «Вагнер» не будет брать в плен военнослужащих ВСУ, со всеми вытекающими из этого для них последствиями.
Пригожин отметил, что это не является нарушением норм гуманизма и правил ведения боевых действий, поскольку эти нормы и правила распространяются только после факта взятия вражеских бойцов в плен. Если их в плен не брать, то и никаких нарушений не будет.
К сожалению, это далеко не первый и не последний подобный инцидент с российскими военнопленными: идеологически обработанные бойцы ВСУ и нацбатов Украины нередко полны ненависти, а в таком состоянии контролировать свои действия по отношению к пленному противнику зачастую не представляется возможным.