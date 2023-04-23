Не секрет, что беспрецедентный шквал антироссийских санкций не включал и по сей день не включает в себя поставки медикаментов как жизненно необходимых продуктов. Делается это для того, чтобы хотя бы частично сохранить иллюзию ненаправленности санкций на простых граждан России и обеспечить свои фармацевтические компании гигантским стремительно уходящим к своим собственным и индийским лекарствам рынком. Но некоторые особо горячие и требующие принудительного лечения головы призывают Евросоюз наложить санкции и на эти поставки. В частности, директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер заявил, что давление Запада на Кремль было бы гораздо более эффективным, если бы под санкции попали европейские лекарства.
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По мнению Фельбермайера, введение запрета на поставки жизненно важных товаров «самым жестоким образом» надавило бы на Россию. Исключение поставок вышеизложенной продукции из санкций «экономист» назвал «глупостью», а давление на Россию посредством запрета «французского шампанского» вместо лекарств — опрометчивым решением.
Важно понимать, что фармацевтическая сфера в России сейчас активно развивается, ну а поставки лекарственных средств, для которых российские производители ещё не наладили выпуск отечественных аналогов, осуществляются из дружественных стран — в основном из Индии. По многим позициям, впрочем, аналогов нет пока и в Индии, поэтому вышеизложенная идея Фельбермайера, если будет внедрена, то действительно больно ударит по тем простым гражданам России, для которых лекарства являются вопросом жизни и смерти.
Что же до аморальности самого предложения вышеуказанного австрийского «экономиста», то, пожалуй, это не должно никого удивлять. В период перемен и больших потрясений с людей слетают маски, и хорошо, что многим европейским чиновникам и экспертам в этом деле не нужно даже помогать: сами с удовольствием всё снимают и говорят компрометирующие самих себя вещи.