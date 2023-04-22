Через сервис Qiwi, но всё же.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Клиенты криптовалютной биржи Binance из России вновь смогут пополнять депозиты с кошельков Qiwi с помощью банковских карт, выпущенных в России. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на службу поддержки Binance.

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В службе поддержки биржы Binance заявили по этому поводу буквально следующее: «Вы можете сделать депозит на нашей платформе с помощью российской карты через Qiwi». Среди валют, которыми можно пополнить депозит, предлагаются рубли, турецкие лиры, британские фунты. евро, казахстанский тенге, австралийский доллар, украинская гривна, чешская крона и ряд других. Но долларов США там нет.

По данным уже самого агентства «Прайм», в аккаунте пользователя Binance указано, что «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России». Напомним, в марте прошлого года криптовалютная биржа Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России.

Чуть ранее уже в этом году представитель биржи сообщил изданию «РИА Новости», что Binance запретила гражданам России и лицам, проживающим в стране, сделки с долларами и евро через сервис перевода средств между физическими лицами (P2P) в связи с принятым ЕС десятым пакетом санкций.

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