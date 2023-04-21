Это евродипломатия такая. Понимать надо.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, который, по всей видимости, решил провести остаток жизни под хэштегом #StandWithUkraine, продолжает противоречить своей должности, во главу угла которой должно быть поставлено мирное, дипломатическое решение вопросов и конфликтов. Впрочем, лицемерие и двойные стандарты — это норма западной политики, поэтому когда сегодня Боррель в своём Twitter опубликовал пост, в котором сообщил, что Евросоюз в рамках военной поддержки Украины уже завершил тренировку 16 тысяч военнослужащих, удивления это, увы, уже не вызвало.

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Вместе с тем Боррель заявил, что ЕС предоставил Украине боеприпасов и ракет на сумму свыше 600 миллионов евро, продолжает работать над совместными закупками этих боеприпасов, ну и в целом трудится над тем, чтобы Украина «одержала победу».

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Как видим, делать шаги к деэскалации коллективный Запад, взявший Украину на полное содержание, не собирается. И мнение жителей стран Евросоюза, среди которых с каждым днём всё больше противников безграничной помощи Украине за их счёт, этими никем не избранными государственными деятелями ни во что не ставится.