Когда специальная военная операция только начиналась, в обращении президента России Владимира Путина содержались слова о том, что РФ поимённо знает всех одиозных украинских преступников и «покарает» их за совершённые преступления. Прошло четырнадцать месяцев, преступники не просто живы, но и вальяжно прогуливаются по Киеву, не опасаясь никакой «кары». Возможно, первый шаг в этом направлении был сделан сегодня: как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Лефортовского районного суда Москвы, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был заочно арестован по обвинению в терроризме и организации террористических обществ в России.
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Российские спецслужбы уже называли Буданова ответственным за террористический акт на Крымском мосту. Также к главе ГУР МО Украины ведут и многие другие преступления запугивающего характера.
В начале «нулевых» подобных «деятелей» в России обезвреживали самым действенным способом. Безусловно, сейчас ситуация иная, поскольку речь идёт о должностном лице другого государства, поэтому какие дальнейшие действия будет принимать российская власть в отношении данного персонажа, неизвестно.