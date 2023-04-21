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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Московский суд заочно арестовал главу ГУР МО Украины по обвинению в организации террористических актов в России
А дальше что?
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Когда специальная военная операция только начиналась, в обращении президента России Владимира Путина содержались слова о том, что РФ поимённо знает всех одиозных украинских преступников и «покарает» их за совершённые преступления. Прошло четырнадцать месяцев, преступники не просто живы, но и вальяжно прогуливаются по Киеву, не опасаясь никакой «кары». Возможно, первый шаг в этом направлении был сделан сегодня: как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Лефортовского районного суда Москвы, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был заочно арестован по обвинению в терроризме и организации террористических обществ в России.

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Российские спецслужбы уже называли Буданова ответственным за террористический акт на Крымском мосту. Также к главе ГУР МО Украины ведут и многие другие преступления запугивающего характера.

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В начале «нулевых» подобных «деятелей» в России обезвреживали самым действенным способом. Безусловно, сейчас ситуация иная, поскольку речь идёт о должностном лице другого государства, поэтому какие дальнейшие действия будет принимать российская власть в отношении данного персонажа, неизвестно.

#россия #украина #политика
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