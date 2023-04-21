Никакого котла пока нет. И, судя по тенденции, не будет.

После начала специальной военной операции в Сети появилась масса репортёров и «журналистов», путающихся в основных военных терминах. В частности, многие постоянно повторяют о том, что в Бахмуте (Артёмовске) сформировался «котёл», хотя на практике никакого котла там нет и не предвидится, поскольку данным термином обозначается полное окружение вражеской группировки со всех сторон — с её полным отрезанием от снабжения и без возможности вырваться из этого окружения. В Бахмуте же мы наблюдаем не образование котла, а постепенное вытеснение противника с нанесением ему неприемлемого ущерба в процессе.

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И вот, сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остудил пыл любителей закидывать оппонента шапками. По словам Пригожина, говорить о формировании котла в Артёмовске пока преждевременно. Ситуацию для ВСУ в городе основатель ЧВК «Вагнер» охарактеризовал как оперативное окружение вкупе с продолжающимися тяжёлыми боями. Наконец, Пригожин заявил, что «болтающие языком вперёд» создают всем только проблемы.

На сегодняшний день под контролем ВС РФ и ЧВК «Вагнер» находится уже больше 90 % Бахмута. Процесс небыстрый, но он идёт, и уже в обозримой перспективе, если тенденция не изменится, Бахмут официально станет Артёмовском.