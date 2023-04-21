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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин остудил пыл тех, кто заявляют о формировании бахмутского «котла»
Никакого котла пока нет. И, судя по тенденции, не будет.
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После начала специальной военной операции в Сети появилась масса репортёров и «журналистов», путающихся в основных военных терминах. В частности, многие постоянно повторяют о том, что в Бахмуте (Артёмовске) сформировался «котёл», хотя на практике никакого котла там нет и не предвидится, поскольку данным термином обозначается полное окружение вражеской группировки со всех сторон — с её полным отрезанием от снабжения и без возможности вырваться из этого окружения. В Бахмуте же мы наблюдаем не образование котла, а постепенное вытеснение противника с нанесением ему неприемлемого ущерба в процессе.

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И вот, сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остудил пыл любителей закидывать оппонента шапками. По словам Пригожина, говорить о формировании котла в Артёмовске пока преждевременно. Ситуацию для ВСУ в городе основатель ЧВК «Вагнер» охарактеризовал как оперативное окружение вкупе с продолжающимися тяжёлыми боями. Наконец, Пригожин заявил, что «болтающие языком вперёд» создают всем только проблемы.

На сегодняшний день под контролем ВС РФ и ЧВК «Вагнер» находится уже больше 90 % Бахмута. Процесс небыстрый, но он идёт, и уже в обозримой перспективе, если тенденция не изменится, Бахмут официально станет Артёмовском.

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#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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Талгат Шамсутдинов
17:06
Сам ты сырой.
NVIDIA уже прекращает производство RTX 4070 - спустя неделю после выхода
Андрей Чурашев
17:03
===Интересно, было бы постмотреть на него=== а какие цели у таких исследований? (я тут оказался т.к. оживлял старый сис-блок от Ай-Би-ЭМ см. скрин) https://disk.yandex.ru/i/Uz4vvSnWdpbf-Q
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
KillerOK
17:02
11 апреля этот же автор - "После неожиданного подорожания Биткоина до $30 000, аналитики ожидают быстрого взлёта выше $40 000" overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/90624/posle-neozhidannogo-podorozhaniy...
Биткоин пошёл на дно, а аналитики ожидают падения ниже 20 000 долларов в ближайшие месяцы
Алексей Ланин
17:02
Были сильные оптимизации в дровах. Да порой уровень графики был как почти на DX8. Но все таки серия FX dx9 умела) PanzerK просто что то слишком разошелся в своих выводах)
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
Виктор Назаренко
17:02
Это не Российский танк а украинский. Белые кресты и жёлтые буквы это обозначения та технике ВСУ.
Российский танк Т-90 обнаружили на заправке в Луизиане
Алексей Ланин
17:00
Ха ха ха. Возможно! Ок. я как будет время, соберу ретро комп и поставлю Fx5200 и запущу и халву2 старую и фар край 1 и дум 3 и сделаю пост если все запуститься). И посмотрим.... Я лох или нам тут очки...
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
Семен Горбунков
16:57
Без маскировки беспилотник может найти танк , и без регулярной смены позиции и артиллерия может достать . Так что хочешь жить умей прятаться и вовремя перемещаться . Ничего сложного , простые законы в...
Т-54 замечен на Запорожском направлении – какие задачи возлагаются на танк времён Второй мировой
Алексей Ланин
16:55
Нет. Это деградация лично PanzerK. Человек бредит утверждая, что в серии FX Не было поддержки DX9)
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
Алексей Ланин
16:51
Млять... Ну это полный бред. Просто у программеров из вальв руки были кривые. В фар крае все ок было. То что FX были более медленные в DX9 никто не спорит! Но они его поддерживали ПОЛНОСТЬЮ. ОСТАЛЬНО...
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
Алексей Ланин
16:50
Я тебе могу так же кинуть в статейку гдена примере FarCry утверждается что 5700 поддерживает DX9 полностью! Просто чип неудачный и с шейдерами 2.0 работает плохо. И траблы с HL2 там отражены так же. ...
Ещё раз про триумф ATi Radeon или ответ товарищу Dimkahon
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