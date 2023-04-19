Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, так до сих пор и не одобренная заявка страны на членство в ЕС даёт Анкаре возможность проводить суверенную политику и говорить то, что действительно на уме у турецкого руководства. В частности, турецкая газета Aydinik привела комментарий главы МВД Сулеймана Сойлу на тему отношения мира к Соединённым Штатам.
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А отношения эти весьма категоричны. По мнению господина Сойлу, есть Европа, которая является пешкой в американских руках и полностью подчиняется приказам по ту сторону Атлантики, а есть остальной мир, и этот остальной мир «ненавидит» Америку, которая стремительно теряет репутацию и влияние, но продолжает вести себя, словно ничего не изменилось.
Необходимо отметить, что за такое отношению мира (так называемого глобального Юга) к США американские власти должны благодарить исключительно самих себя. Ведь если бы не их безрассудные, откровенно говоря, истерические действия, основанные на устаревших разведданных и полном непонимании происходящих сейчас процессов, то положение Вашингтона бы не зашаталось так быстро и со столь большой амплитудой.