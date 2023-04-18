Ну, формально-то и юридически он прав. Де-факто же ситуация «несколько» иная.

Утечка секретных данных из Пентагона, в подлинности которой не сомневается ни один из американских экспертов, ранее служивших в вооружённых силах и специальных службах, продолжает быть одной из главных тем обсуждения в СМИ в Граде на холме. Оно и не удивительно, ведь утечка не только проливает свет на активное участие американских военнослужащих в конфликте на Украине, но и тот факт, что официальные лица США врут своим гражданам касательно положения Украины даже под присягой на слушаниях в Конгрессе.

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По факту США принимают активнейшее участие в боевых действиях на стороне Украины, не только предоставляя ей вооружения, боеприпасы и тренируя солдат, но и делясь с командованием ВСУ своими разведданными. Уровень вовлечённости США и НАТО в целом в конфликт, как отмечают российские официальные лица, уже в шаге от прямой военной интервенции.

Тем не менее, данное мнение не разделяет глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший в интервью изданию The Washington Post (далее WP), что данный конфликт якобы был выбран Россией, и что США не находятся в состоянии войны с Россией и не собираются с ней воевать и впредь.

Как отмечают журналисты WP, хоть с юридической точки зрения Остин прав, но на практике США предоставили Украине десятки миллиардов долларов военной и экономической помощи вкупе с целеуказанием и передачей продвинутых образцов вооружений.

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И хотя в материале WP не затрагивается тема санкций, но любые незаконные санкции (те, что принимаются в одностороннем порядке в обход ООН) являются актами неприкрытой агрессии по отношению к государству, против которого эти ограничительные меры направлены.