Несмотря на то, что Беларусь является членом ОДКБ, Союзного государства, а также максимально интегрирована с Россией, даже получая вместе с ней санкционные удары, формально страна признаёт российские границы только до событий 2014 года, не говоря уже о событиях с 2022 года и по настоящий день. Тем не менее, похоже, формальности подходят к завершению: сегодня в Минск прибыл врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, где встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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В рамках встречи Лукашенко поинтересовался у Пушилина, как проходят боевые действия на донецком направлении, являющемся на сегодняшний день эпицентром всей специальной военной операции. Дополнительно белорусский лидер отметил, что впереди предстоит огромная работа по восстановлению территории ДНР, и выразил готовность Беларуси оказывать в этом деле всяческое содействие.
Означает ли это, что Беларусь готовится официально признать новые территориальные реалии? Вопрос любопытный, поскольку фактическое сотрудничество ДНР и ЛНР с Беларусью продолжается уже не первый год, но без юридического признания. Теперь же, как известно, обе эти территории входят в состав России, а это уже сильно другой статус, и его рано или поздно придётся признать. Похоже, Лукашенко сегодня сделал в этом направлении большой и очень важный шаг.