Автопроизводитель Mercedes-Benz анонсировал полностью электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS 2024-го модельного ряда. За последние два года компания представила уже шесть полностью электрических автомобилей линейки EQ и AMG-версии своих седанов EQS и EQE.
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Что до новинки Mercedes-Maybach EQS, то она будет оснащаться силовой установкой мощностью 658 л.с. и крутящим моментом 950 Нм. От нуля до 96 км/ч (здесь мы просто переводим классический американский параметр 0-60 миль/ч) кроссовер разгоняется за 4,1 секунды. Авто поддерживает быструю зарядку мощностью 200 кВт, запас ход от одного заряда составляет 598 километров, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч.
Mercedes-Maybach EQS680 будет поставляться в двухцветном варианте исполнения кузова. Покупатели смогут также подобрать себе один из двух вариантов колёсных дисков: 21-дюймовые в стандартной версии и 22-дюймовые в качестве дополнительной опции.
Ещё новинка получит регулируемые сиденья с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем спины и даже икр. Для пассажиров сзади предусмотрены подстаканники с подогревом, четыре порта USB-C и два порта HDMI. На спинках задних сидений расположены планшеты с 11,6-дюймовыми экранами.
Mercedes-Maybach EQS680 2024-го модельного ряда будет производиться на заводе Mercedes-Benz U.S. International (MBUSI), расположенном рядом с американским городом Вэнс (округ Таскалуса, Алабама). Стартовая цена полностью электрического кроссовера — 210 тысяч долларов.