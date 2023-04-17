И то, если это сделать прямо вот сейчас.

Тема передачи Украине истребителей натовского (в данном случае — американского) образца продолжает сохранять актуальность даже несмотря на тот факт, что разумом все прекрасно понимают, что подобное действие не решит никаких задач кроме набивания карманов американским ВПК. Поэтому в ходе беседы замминистра обороны США Колина Каля с журналистами Foreign Policy предсказуемо прозвучал соответствующий вопрос.

реклама

И на него был дан совершенно не обнадёживающий ответ. Как прокомментировал Каль, США могут сейчас потратить средства на передачу F-16 Украине, однако данный процесс займёт приличное количество времени — полтора года.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По какой причине передача самолётов растянется на полтора года и о каком количестве «машин» при этом идёт речь, Каль не отметил. Впрочем, необходимо понимать, что помимо самих самолётов необходимо обеспечить и подготовку экипажей, обучить обслуживающих эти самолёты техников, снабдить истребители совместимым вооружением, наладить поставки запчастей и многое-многое другое. На сегодняшний день никакого «фундамента», на котором можно начать ускоренное «строительство» нового авиационного флота, на Украине нет, и, пока продолжаются боевые действия, быть не может.