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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Передача истребителей F-16 Украине займёт полтора года — Пентагон
И то, если это сделать прямо вот сейчас.
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Тема передачи Украине истребителей натовского (в данном случае — американского) образца продолжает сохранять актуальность даже несмотря на тот факт, что разумом все прекрасно понимают, что подобное действие не решит никаких задач кроме набивания карманов американским ВПК. Поэтому в ходе беседы замминистра обороны США Колина Каля с журналистами Foreign Policy предсказуемо прозвучал соответствующий вопрос.

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И на него был дан совершенно не обнадёживающий ответ. Как прокомментировал Каль, США могут сейчас потратить средства на передачу F-16 Украине, однако данный процесс займёт приличное количество времени — полтора года.

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По какой причине передача самолётов растянется на полтора года и о каком количестве «машин» при этом идёт речь, Каль не отметил. Впрочем, необходимо понимать, что помимо самих самолётов необходимо обеспечить и подготовку экипажей, обучить обслуживающих эти самолёты техников, снабдить истребители совместимым вооружением, наладить поставки запчастей и многое-многое другое. На сегодняшний день никакого «фундамента», на котором можно начать ускоренное «строительство» нового авиационного флота, на Украине нет, и, пока продолжаются боевые действия, быть не может.

#сша #украина #политика #боевые действия #авиация #истребители #военная авиация #f-16
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