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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне заявили, что возможности для «помощи» Украине у США не безграничны
Но при этом «экстраординарны».
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Только за период с начала российской военной операции на Украине объём так называемой военной помощи, предоставленной Киеву только со стороны США составил несколько десятков миллиардов долларов. Кажется, что это будет продолжаться бесконечно, однако, глядя на то, как, в какую сторону и с какой скоростью разворачиваются события в западных экономиках, вряд ли эта поддержка будет оказываться бесконечно. Более того, намёк на то, что ничто не вечно, дал сегодня замминистра обороны США Колин Каль в ходе пресс-конференции в Пентагоне.

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По словам Каля, США хоть и располагают «экстраординарным» объёмом денег, выделенных Конгрессом для поддержки Украины, но этот объём отнюдь не безграничен.

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При этом необходимо понимать, что чем дольше идут боевые действия, тем больше средств требует поддержание украинской экономики на системе искусственного жизнеобеспечения.

#сша #украина #политика #экономика #боевые действия
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