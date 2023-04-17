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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На китайские смартфоны в России за первый квартал 2023 года пришлось 70 % продаж
Это если ещё изображать, что «айфоны» — не китайские смартфоны.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

После того как западные и аффилированные с Западом бренды в прошлом году формально ушли с российского рынка, их доля в продажах в России закономерно просела. Не до критического, как может показаться с первого взгляда, уровня, но ощутимо. Как сообщили представители группы «М.Видео—Эльдорадо» в комментарии для РБК, на долю китайских смартфонов за первый квартал текущего года (с 1 января по 31 марта) пришлось 70 % продаж. Для сравнения, по статистике за аналогичный период прошлого года, доля китайских смартфонов в России составляла около половины от всего рынка.

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Самым продаваемым брендом стал Xiomi, на втором месте Realme, на третьем Samsung. Apple за счёт параллельного импорта заняла четвёртое место; бренд Tecno — пятое.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как отмечают представители «М.Видео—Эльдорадо», за первые три месяца этого года в России было продано свыше 6,5 миллионов смартфонов, что свидетельствует о практически полном возвращении спроса на данные товары к показателям прошлого года. Что же до ценовых сегментов, то дорогие смартфоны стали менее популярными: в среднем россияне тратят на смартфон примерно 22 тысячи рублей, или на 23 % меньше, чем годом ранее.

#смартфоны #россия #экономика
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Dimkovski
20:06
Ну я и говорю, что 3050 примерно как 1070Ti. В сборке 3050 стоит 26тыс, а 1070Ti за 26тыс это смешно))
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
Артём Николаев
20:06
Портрет типичного покупателя в М.Видео - Эльдорадо )
На китайские смартфоны в России за первый квартал 2023 года пришлось 70 % продаж
Эовейн Триада
20:05
На 40% быстрее, но потребляет на 30% меньше где-то ещё.
Ученые смогли создать лёгкий и теплый материал, основываясь на физиологии белых медведей
Евгений Карауш
20:05
Не знаю какая была частота до андервольта - 30 и ограничения мощности до 80W но сейчас частота при 100% нагрузке на все ядра 5400мгц. Как у большенства экземпляров. Вся система с видеокартой и матери...
Разные экземпляры AMD Ryzen 7600/X могут ощутимо отличаться друг от друга по рабочим показателям
Эовейн Триада
20:05
Ну сам подумай, у 4070 частота 2.7-2.8ГГц, а у 3070 1.9-2.0ГГц, разница как раз 40%. Плюс кэш и немного улучшили сам чип, в основном блок RTX.
Ученые смогли создать лёгкий и теплый материал, основываясь на физиологии белых медведей
nonses84
20:02
Интел ноуты для оленей, где новости про новую гпу от амд???????? Где эти волшебные процы, хочу себе такой!
Huawei анонсировала ноутбуки MateBook D14 и D16 на процессорах Intel 13-го поколения
Foxchasing
20:02
Что-то дорого вы собрали, за полтос, ничем не обоснованный перекос в стоимость материнской платы, она точно не для этого процессора. SSD плохой выбор, 10 серию в новые сборки брать ошибка, лучше посмо...
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Großer Schwanz
20:01
Это Вова дырявый Огонь обосрался во время соития?
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Spambomber_38
19:54
Спасибо за наводку, автор, полез на торренты за добычей. А "Всевидящее око" некоторое время назад просмотрено было, неплохой фильм оказался.
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Foxchasing
19:53
Карты с 3050 может и сопоставимые, но по большей части, 1070Ti даёт просраться 3050. Если так нужно производительное за сущие копейки, то 1070Ti с Авито взять и не делать себе мозг, а DLSS и трассиров...
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