После того как западные и аффилированные с Западом бренды в прошлом году формально ушли с российского рынка, их доля в продажах в России закономерно просела. Не до критического, как может показаться с первого взгляда, уровня, но ощутимо. Как сообщили представители группы «М.Видео—Эльдорадо» в комментарии для РБК, на долю китайских смартфонов за первый квартал текущего года (с 1 января по 31 марта) пришлось 70 % продаж. Для сравнения, по статистике за аналогичный период прошлого года, доля китайских смартфонов в России составляла около половины от всего рынка.
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Самым продаваемым брендом стал Xiomi, на втором месте Realme, на третьем Samsung. Apple за счёт параллельного импорта заняла четвёртое место; бренд Tecno — пятое.
Как отмечают представители «М.Видео—Эльдорадо», за первые три месяца этого года в России было продано свыше 6,5 миллионов смартфонов, что свидетельствует о практически полном возвращении спроса на данные товары к показателям прошлого года. Что же до ценовых сегментов, то дорогие смартфоны стали менее популярными: в среднем россияне тратят на смартфон примерно 22 тысячи рублей, или на 23 % меньше, чем годом ранее.