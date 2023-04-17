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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: НАТО начало готовиться к боевым действиям на своих границах
Так, может, свои границы приближать к РФ не следовало? Видимо, правильно определять причины и следствия — это слишком сложно.
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Несмотря на то, что боевые действия на Украине — следствие безрассудной политики коллективного Запада и отказа от учёта мнения и опасений России, американские СМИ не были бы собой, если бы не переворачивали реальность с ног на голову. В частности, на страницах издания The New York Times появилась статья, гласящая о том, что на фоне российской военной операции на Украине в НАТО начали готовиться к гипотетическим боевым действиям на своих границах.

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Нынешние действия Североатлантического альянса, уточняется в статье, свидетельствуют о том, что НАТО собирается вновь стать той грозной силой, которой он был в период Холодной войны, а сама доктрина альянса меняется со «сдерживания посредством возмездия» на «сдерживание посредством отказа». Иными словами, если раньше НАТО подразумевало ответные действия в случае атаки на государство-члена альянса, то сейчас на фоне происходящих на Украине событий политика меняется: противника (Россию) необходимо удержать от самой мысли осуществить «агрессию» по отношению к члену НАТО.

В связи с этим в планы альянса входит доведение уровня боевой готовности до номинального соответствия тринадцати корпусам по 50 тысяч военнослужащих в каждом. Сейчас натовские силы не соответствуют данному статусу. Процесс будет небыстрым: как отметил натовский собеседник NYT, чтобы добиться желаемого результата, членам НАТО следует перечислять в бюджет альянса от 2,5 % до 3 % своего ВВП. И даже в этом случае на подготовку уйдёт десяток лет.

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Как мы видим, США на политическом и информационном уровнях продолжают насаждать в головах своих европейских подчинённых мысль о том, что это Россия представляет угрозу европейской безопасности, а не наоборот, и на фоне этого продвигать необходимые своему военно-промышленному комплексу решения, ввергая тем самым мир в новую Холодную войну. В реальности, впрочем, приближение границ НАТО к границам России происходило поэтапно за десятки лет до событий на Украине — даже во времена, когда отношения России с коллективным Западом казались безоблачными. На сегодняшний день вступление в НАТО не даёт участникам альянса безопасность; наоборот — они становятся мишенями для возможного удара, и, что самое ужасное, гипотетическими полями боя. И с безопасностью это не имеет ничего общего. Безопасность в современном мире — это исключительно нейтралитет и добрососедские отношения, что было подтверждено десятилетиями и даже столетиями истории.

#россия #политика #боевые действия #нато #психиатрия
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