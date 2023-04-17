Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ заявили, что российский газ объявлен в ЕС нежелательным сырьём
Так пусть покупают вчетверо более дорогой американский газ. Нам-то теперь что?
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Усердие, с которым никем неизбранные, но при этом крайне демократичные политики Евросоюза выполняют всё то, что им прикажут с другого берега Атлантического океана, вызывает с одной стороны оторопь, а с другой — восторг. Оторопь в плане того, какое теперь у РФ и ЕС может быть будущее, и может ли оно быть в принципе при сохранении этой европейской экономико-политической «химеры», а восторг — от степени влияния США на политику в Европе. А политика столь мощная и серьёзная, что российский газ в ЕС, как отметили сегодня в МИД России, признан сырьём «нон грата» (нежелательным).

реклама

Об этом в комментарии для отечественных СМИ сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. Как отметил Сентюрин, за симпатичным фасадом, которым западные политики укрывают отказ от российского газа, скрывается самый обычный передел рынка сырья, который теперь активно окучивают Соединённые Штаты. Российский же природный газ при этом объявлен «нежелательным».

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как отмечают эксперты, американский сжиженный природный газ в несколько раз по стоимости превосходит российский трубопроводный, да и заместить утраченные объёмы США попросту не могут: на то нет ни мощностей производства СПГ, ни свободного танкерного флота, ни достаточного количества приёмных терминалов. Ведь не секрет, что газовое сотрудничество между Европой и Россией велось на протяжении десятилетий, начавшись ещё в советские времена, и вся инфраструктура была построена именно с расчётом на поставки газа с Востока. Как итог, страдает европейская промышленность, которая становится ещё менее конкурентоспособной, чем была раньше.

#россия #сша #экономика #евросоюз #энергетика #природный газ
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В западных СМИ считают, что контрнаступление ВСУ начнётся уже в конце апреля
В Словакии сообщили о передаче Украине тринадцати истребителей МиГ-29
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
14
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
83
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
91
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
2
Немецкие танки Leopard - история легенды
6
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
18
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
31
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
9
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
4

Сейчас обсуждают

Eppius
16:40
Если учитывать силы ядерного сдерживания то Китай пока значительно отстает от РФ. Так если он в военном плане будет нам помогать скидку ему по углеводородам все равно останутся и даже больше станут. ...
Министр обороны Китая заявил, что отношения РФ и КНР крепче, чем военные альянсы времён Холодной войны
fuck_hohol
16:40
готовь землянку крошитель, прыгнешь туда со своей трухлявой табуретки даже не заметив разницы по комфорту условий в сравнении с твоим же аварийном бараком.
В западных СМИ считают, что контрнаступление ВСУ начнётся уже в конце апреля
Eppius
16:37
Конец уже близок
В Словакии сообщили о передаче Украине тринадцати истребителей МиГ-29
Зайцев Леонид
16:36
Нашёл чем выпендриваться XD вроде взрослый человек, но не научился думать головой
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
fuck_hohol
16:35
там обороной совсем не занимались, здесь иная ситуация и гораздо большее количество войск, а при атаке, как известно, потери кратно выше, поэтому обескровив последние остатки всучек после их самоубийс...
иноСМИ: Украина может начать контрнаступление 30 апреля
Зайцев Леонид
16:33
Глупости это то, что ты пишешь под каждым комментарием, умник
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
Samerika Radukan
16:33
Да нет ей туда надо ствол и очко от авто Ата после обстрела
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
MrPegge
16:32
Так Китай сильнее всего ОДКБ вместе взятого в разы. Кто еще к кому присоединяться должен. И помогать ему не выгодно - тк с одной стороны санкции, а с другой скидки по силе сибири-2 еще не выбиты пол...
Министр обороны Китая заявил, что отношения РФ и КНР крепче, чем военные альянсы времён Холодной войны
Samerika Radukan
16:32
Нацистка и есть нацисты и женщины и муж уних одна кровь вашизм
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
hendehog
16:32
За 60 тыр. на али можно собрать действительно игровой комп, а не это.
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем