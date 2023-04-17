Так пусть покупают вчетверо более дорогой американский газ. Нам-то теперь что?

Усердие, с которым никем неизбранные, но при этом крайне демократичные политики Евросоюза выполняют всё то, что им прикажут с другого берега Атлантического океана, вызывает с одной стороны оторопь, а с другой — восторг. Оторопь в плане того, какое теперь у РФ и ЕС может быть будущее, и может ли оно быть в принципе при сохранении этой европейской экономико-политической «химеры», а восторг — от степени влияния США на политику в Европе. А политика столь мощная и серьёзная, что российский газ в ЕС, как отметили сегодня в МИД России, признан сырьём «нон грата» (нежелательным).

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Об этом в комментарии для отечественных СМИ сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. Как отметил Сентюрин, за симпатичным фасадом, которым западные политики укрывают отказ от российского газа, скрывается самый обычный передел рынка сырья, который теперь активно окучивают Соединённые Штаты. Российский же природный газ при этом объявлен «нежелательным».

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Как отмечают эксперты, американский сжиженный природный газ в несколько раз по стоимости превосходит российский трубопроводный, да и заместить утраченные объёмы США попросту не могут: на то нет ни мощностей производства СПГ, ни свободного танкерного флота, ни достаточного количества приёмных терминалов. Ведь не секрет, что газовое сотрудничество между Европой и Россией велось на протяжении десятилетий, начавшись ещё в советские времена, и вся инфраструктура была построена именно с расчётом на поставки газа с Востока. Как итог, страдает европейская промышленность, которая становится ещё менее конкурентоспособной, чем была раньше.