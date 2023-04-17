Потому что почему бы и нет. Логика примерно такая.

Слухи об украинском контрнаступлении, призванном «выдворить» российские войска за пределы территории, которую Украина продолжает считать своей, настолько набили оскомину как журналистам, так и читателям, что к данной информации уже сложно относиться серьёзно. Одни говорят, что контрнаступление должно было произойти ещё на прошлой неделе, другие утверждают, что «вот-вот», третьи в этом сомневаются, четвёртые и вовсе полагают, что недавняя утечка «секретных данных» из Пентагона сорвала планы ВСУ.

реклама

В любом случае, контрнаступление проводить надо, в том, что оно рано или поздно состоится, не сомневается, пожалуй, никто, ну а в западных СМИ продолжают смаковать все касающиеся данной темы новости. Так, издание Newsweek, ссылаясь на всё те же слитые в Сеть секретные документы американского военного ведомства, утверждает, что наступление назначено на 30 апреля. Направления, задействованные силы, количество техники и боеприпасов — данных сведений в утечке, по всей видимости, нет.

Вообще, хотя утечка из Пентагона и выглядит правдоподобно, в чём, кстати, никто из бывших сотрудников американских специальных служб и военных ведомств не сомневается, но необходимо также учитывать фактор возможного намеренного «вбрасывания» дезинформации с целью запутывания российского командования. Насколько данная практика целесообразна в наше время, когда всё поле боя круглосуточно мониторится как из космоса, так и с воздуха, не говоря уже о разведке, что называется, «на местах», сказать трудно.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Необходимо отметить, что из той же утечки следует, что в США сильно сомневаются в возможности достижения в рамках грядущего контрнаступления ВСУ серьёзных успехов. Достижения, как сообщается, будут в лучшем случае «скромными».