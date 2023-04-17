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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В западных СМИ считают, что контрнаступление ВСУ начнётся уже в конце апреля
Потому что почему бы и нет. Логика примерно такая.
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Слухи об украинском контрнаступлении, призванном «выдворить» российские войска за пределы территории, которую Украина продолжает считать своей, настолько набили оскомину как журналистам, так и читателям, что к данной информации уже сложно относиться серьёзно. Одни говорят, что контрнаступление должно было произойти ещё на прошлой неделе, другие утверждают, что «вот-вот», третьи в этом сомневаются, четвёртые и вовсе полагают, что недавняя утечка «секретных данных» из Пентагона сорвала планы ВСУ.

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В любом случае, контрнаступление проводить надо, в том, что оно рано или поздно состоится, не сомневается, пожалуй, никто, ну а в западных СМИ продолжают смаковать все касающиеся данной темы новости. Так, издание Newsweek, ссылаясь на всё те же слитые в Сеть секретные документы американского военного ведомства, утверждает, что наступление назначено на 30 апреля. Направления, задействованные силы, количество техники и боеприпасов — данных сведений в утечке, по всей видимости, нет.

Вообще, хотя утечка из Пентагона и выглядит правдоподобно, в чём, кстати, никто из бывших сотрудников американских специальных служб и военных ведомств не сомневается, но необходимо также учитывать фактор возможного намеренного «вбрасывания» дезинформации с целью запутывания российского командования. Насколько данная практика целесообразна в наше время, когда всё поле боя круглосуточно мониторится как из космоса, так и с воздуха, не говоря уже о разведке, что называется, «на местах», сказать трудно.

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Необходимо отметить, что из той же утечки следует, что в США сильно сомневаются в возможности достижения в рамках грядущего контрнаступления ВСУ серьёзных успехов. Достижения, как сообщается, будут в лучшем случае «скромными».

#россия #сша #украина #боевые действия #нато
3
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fuck_hohol
16:40
готовь землянку крошитель, прыгнешь туда со своей трухлявой табуретки даже не заметив разницы по комфорту условий в сравнении с твоим же аварийном бараком.
В западных СМИ считают, что контрнаступление ВСУ начнётся уже в конце апреля
Зайцев Леонид
16:36
Нашёл чем выпендриваться XD вроде взрослый человек, но не научился думать головой
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fuck_hohol
16:35
там обороной совсем не занимались, здесь иная ситуация и гораздо большее количество войск, а при атаке, как известно, потери кратно выше, поэтому обескровив последние остатки всучек после их самоубийс...
иноСМИ: Украина может начать контрнаступление 30 апреля
Зайцев Леонид
16:33
Глупости это то, что ты пишешь под каждым комментарием, умник
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