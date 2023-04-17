Слухи об украинском контрнаступлении, призванном «выдворить» российские войска за пределы территории, которую Украина продолжает считать своей, настолько набили оскомину как журналистам, так и читателям, что к данной информации уже сложно относиться серьёзно. Одни говорят, что контрнаступление должно было произойти ещё на прошлой неделе, другие утверждают, что «вот-вот», третьи в этом сомневаются, четвёртые и вовсе полагают, что недавняя утечка «секретных данных» из Пентагона сорвала планы ВСУ.
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В любом случае, контрнаступление проводить надо, в том, что оно рано или поздно состоится, не сомневается, пожалуй, никто, ну а в западных СМИ продолжают смаковать все касающиеся данной темы новости. Так, издание Newsweek, ссылаясь на всё те же слитые в Сеть секретные документы американского военного ведомства, утверждает, что наступление назначено на 30 апреля. Направления, задействованные силы, количество техники и боеприпасов — данных сведений в утечке, по всей видимости, нет.
Вообще, хотя утечка из Пентагона и выглядит правдоподобно, в чём, кстати, никто из бывших сотрудников американских специальных служб и военных ведомств не сомневается, но необходимо также учитывать фактор возможного намеренного «вбрасывания» дезинформации с целью запутывания российского командования. Насколько данная практика целесообразна в наше время, когда всё поле боя круглосуточно мониторится как из космоса, так и с воздуха, не говоря уже о разведке, что называется, «на местах», сказать трудно.
Необходимо отметить, что из той же утечки следует, что в США сильно сомневаются в возможности достижения в рамках грядущего контрнаступления ВСУ серьёзных успехов. Достижения, как сообщается, будут в лучшем случае «скромными».