Без сказок на ночь, конечно, не обошлось. Иначе и быть не могло.

Потери в вооружённых конфликтах — это всегда крайне чувствительная информация, разглашение которой может не просто подорвать моральный дух внутри терпящего огромные людские потери общества, но и разрушить возводимый на протяжении многих месяцев миф об обстановке на фронте в целом, выдав его абсолютную неравность. По этой причине киевские власти всячески опровергают стекающиеся уже чуть ли не со всего света сведения касательно потерь ВСУ, и сегодняшний комментарий министра обороны Украины Алексея Резникова не стал исключением.

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По его словам, потери, безусловно, есть, но они якобы «критически меньше российских». Конкретные числа Резников называть не стал, отметив лишь, что безвозвратные потери ВСУ меньше, чем число погибших в Турции в результате землетрясения. Напомним, что, по официальной статистике, в Турции в результате разрушительного землетрясения погибли более пятидесяти тысяч человек.

Мы сейчас не будем вдаваться в детали столь чувствительной темы, но данные объективного контроля, утечки из военных ведомств других стран, а также косвенные признаки свидетельствуют о том, что господин Резников, мягко говоря, неискренен. И всё вышеизложенное вызывает уже исключительно оторопь.

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