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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЕГЭ по истории будут включены вопросы касательно СВО
Тут что-то комментировать — только портить.
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Несмотря на то, что специальная военная операция — это не прошлое, а настоящее, и в категорию «прошлого» она пока даже не думает переходить, вопросы касательно данного события будут включены в программу единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сегодня сообщили государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

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В детали ведомство не вдаётся, но из комментария пресс-службы следует, что изменения в экзаменационную программу по истории будут внесены уже в ближайшие годы.

Как уточняется, сначала в школах должны появиться новые учебники, включающие самые современные этапы отечественной истории. А учебник, согласно недавнему комментарию главы Минпросвещения Сергея Кравцова, появится в школах уже с первого сентября текущего года. Изучать раздел, посвящённый СВО и причинам её начала, будут в 10—11 классах школы.

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Источник.

#россия #боевые действия #образование
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Supervizor
16:20
Это ты не обижайся. А то плачешь как Шеша после секса с козой.
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Voron Glass
16:20
Ну тогда не обижайся.
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Supervizor
16:19
Да хоть писюн облизывай, в любом случае ты даун.
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Voron Glass
16:19
В общем, ты подумай. 100 баксов с носа мне будет достаточно.
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Supervizor
16:17
такого города и улицы в хохляндии нет так где ты верстал?
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Voron Glass
16:17
На ул. Мясникова 29, Минск, Беларусь.
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Павел Гречко
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