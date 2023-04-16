Тут что-то комментировать — только портить.

Несмотря на то, что специальная военная операция — это не прошлое, а настоящее, и в категорию «прошлого» она пока даже не думает переходить, вопросы касательно данного события будут включены в программу единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сегодня сообщили государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

реклама

В детали ведомство не вдаётся, но из комментария пресс-службы следует, что изменения в экзаменационную программу по истории будут внесены уже в ближайшие годы.

Как уточняется, сначала в школах должны появиться новые учебники, включающие самые современные этапы отечественной истории. А учебник, согласно недавнему комментарию главы Минпросвещения Сергея Кравцова, появится в школах уже с первого сентября текущего года. Изучать раздел, посвящённый СВО и причинам её начала, будут в 10—11 классах школы.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источник.