Несмотря на то, что специальная военная операция — это не прошлое, а настоящее, и в категорию «прошлого» она пока даже не думает переходить, вопросы касательно данного события будут включены в программу единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сегодня сообщили государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
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В детали ведомство не вдаётся, но из комментария пресс-службы следует, что изменения в экзаменационную программу по истории будут внесены уже в ближайшие годы.
Как уточняется, сначала в школах должны появиться новые учебники, включающие самые современные этапы отечественной истории. А учебник, согласно недавнему комментарию главы Минпросвещения Сергея Кравцова, появится в школах уже с первого сентября текущего года. Изучать раздел, посвящённый СВО и причинам её начала, будут в 10—11 классах школы.