Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В каске родился: в Сети завирусилось видео, в котором шлем бойца ЧВК «Вагнер» выдержал попадание пули снайпера
Теперь всем интересно, что это был за шлем.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Бои в условиях городской застройки — всегда самые тяжёлые и опасные, ведь каждая многоэтажка, каждый подвал и каждый двор потенциально являются как опорными точками, так и огневыми позициями снайперов противника. Сейчас в Бахмуте (Артёмовске) идут завершающие многомесячный штурм города бои, и в объектив корреспондента РИА Новости попали кадры второго дня рождения одного из бойцов ЧВК «Вагнер».

реклама

Продвигаясь вместе с штурмовой группой, корреспондент зафиксировал попадание снайперской пули в шлем военнослужащего. Благодаря шлему, а также огромной доле удачи боец не просто остался жив, но, судя по его дальнейшему поведению, не пострадал и даже не получил контузию.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

На сегодняшний день российские войска и бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют более 80 % города Бахмут. Несмотря на бесперспективность сопротивления, украинская сторона, ведомая политическими решениями из Киева, продолжает ожесточённо удерживать город.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bloomberg: у западных партнёров Украины растёт скептицизм касательно контрнаступления ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Давний союзник США планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет, снаряды и порох - BM
9
"Глупеют на глазах": ВС России нашли управу на переданные Киеву "умные" американские бомбы JDAM
3
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
17
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
38
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
23
Турция поставила на вооружение свой самый большой военный корабль-носитель ударных дронов Bayraktar
5
Пилот F-22 Raptor ВВС США совершил получасовой полет на истребителе Су-30МК российского производства
+
Какими были СЖО в недавние времена
16
Новое ядерное оружие США позволит сдержать коллективную угрозу со стороны России и Китая - AsiaTimes
9
Блеск и нищета Radeon'ов, или проверка и тестирование 14 видеокарт из моей коллекции
15

Сейчас обсуждают

Игорь Луганский
21:17
Большая часть статьи о том как выбрать долото, вместо отвертки, и ругаться что оно плохо шурупы откручивает. GIMP на 90% инструмент фотографа, и, в первую очередь, заточен под обработку фотграфий. С...
Почему GIMP ужасен как графический редактор
Анатолий Б
21:09
Мне кажется Пригожин слишком пиариться сам,это ему не на пользу.Материться в интервью.Критикует и военных и губернаторов-засранцев.Вагнеровцнм это не на пользу от такого начальника.
Пригожин: попытка запретить мне заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге может окончиться плохо
Александр Зенкин
21:08
Гкбернатор на воровал миллиарды видно мало. Пригожину слава и хвала.
Пригожин: попытка запретить мне заниматься бизнесом в Санкт-Петербурге может окончиться плохо
Александр Зенкин
21:01
Пошли хохлы в жопу.
Xiaomi поставила на место обвиняющих её украинцев
Kutuz
21:00
Да, только ты не забывай, что это в моменте, а какой эффект будет на более длительном сроке от международной изоляции в виде невозможности хотя бы вести техническое сотрудничество по разным сложным и ...
Министр обороны Беларуси заявил о готовности разместить в стране российское стратегическое ядерное оружие
Spambomber_38
20:51
А не дрочит ли автор с придыханием и втихаря на ТП Бузову?
Ольга Бузова попала в судебные распри из-за иска на 1 000 000 евро
Spambomber_38
20:47
>Информация о поставках танков западного производства в Украину... В жопу, зелот, в жопу, заруби это себе на шнобеле. А так всё кака бычно: КГ/АМ.
Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
beltar
20:46
Тебе полтинник на бутылку надо? Не дам.
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
beltar
20:45
Достижение цели там стрелянием - других целей там нет.
10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
Sergiu Bunacalea
20:43
Разница в производительности между 4070 и 4070ti практически такая же как между 4070ti и 4080 и составляет в среднем около 20%, но рост производительности не пропорционально росту цены . Разница в ре...
Сравнение с GeForce RTX 4070 Ti показало, что начальная цена GeForce RTX 4070 полностью оправдана
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем