Бои в условиях городской застройки — всегда самые тяжёлые и опасные, ведь каждая многоэтажка, каждый подвал и каждый двор потенциально являются как опорными точками, так и огневыми позициями снайперов противника. Сейчас в Бахмуте (Артёмовске) идут завершающие многомесячный штурм города бои, и в объектив корреспондента РИА Новости попали кадры второго дня рождения одного из бойцов ЧВК «Вагнер».
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Продвигаясь вместе с штурмовой группой, корреспондент зафиксировал попадание снайперской пули в шлем военнослужащего. Благодаря шлему, а также огромной доле удачи боец не просто остался жив, но, судя по его дальнейшему поведению, не пострадал и даже не получил контузию.
На сегодняшний день российские войска и бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют более 80 % города Бахмут. Несмотря на бесперспективность сопротивления, украинская сторона, ведомая политическими решениями из Киева, продолжает ожесточённо удерживать город.