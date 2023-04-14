Для тех, кто внимательно следят за ходом проведения специальной военной операции, не секрет, что Минобороны России до последнего времени старалось дистанцироваться от ЧВК «Вагнер», упоминая её в своих сводках лишь как некие абстрактные «добровольческие штурмовые отряды». По всей видимости, МО РФ и ЧВК «Вагнер» примирились и утрясли конфликт, если он действительно был, а не являлся способом введения противника в замешательство.
реклама
Так, уже на протяжении нескольких дней в официальных сводках Минобороны ЧВК «Вагнер» фигурирует именно как «Вагнер». В частности, в сегодняшней сводке МО сообщило, что бойцы «Вагнера» сражаются за овладение кварталами в западной части Бахмута (Артёмовска). Поддержку «вагнеровцам» при этом оказывают подразделения ВДВ, действующие на флангах бахмутского направления и пресекающие попытки ВСУ оказывать снабжение своей окопавшейся в городе группировки.
Напомним, что недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о налаживании совместной работы с Минобороны, заявив, что защита флангов на бахмутском направлении передана в ведение российского военного ведомства.
В любом случае, и регулярная российская армия, и бойцы ЧВК «Вагнер» сейчас выполняют общую задачу, и внутренние конфликты здесь ни к чему.