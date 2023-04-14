Похоже, конфликт (если он вообще был) между организацией и ведомством исчерпан. Ведь все делают общее дело.

Для тех, кто внимательно следят за ходом проведения специальной военной операции, не секрет, что Минобороны России до последнего времени старалось дистанцироваться от ЧВК «Вагнер», упоминая её в своих сводках лишь как некие абстрактные «добровольческие штурмовые отряды». По всей видимости, МО РФ и ЧВК «Вагнер» примирились и утрясли конфликт, если он действительно был, а не являлся способом введения противника в замешательство.

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Так, уже на протяжении нескольких дней в официальных сводках Минобороны ЧВК «Вагнер» фигурирует именно как «Вагнер». В частности, в сегодняшней сводке МО сообщило, что бойцы «Вагнера» сражаются за овладение кварталами в западной части Бахмута (Артёмовска). Поддержку «вагнеровцам» при этом оказывают подразделения ВДВ, действующие на флангах бахмутского направления и пресекающие попытки ВСУ оказывать снабжение своей окопавшейся в городе группировки.

Напомним, что недавно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о налаживании совместной работы с Минобороны, заявив, что защита флангов на бахмутском направлении передана в ведение российского военного ведомства.

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В любом случае, и регулярная российская армия, и бойцы ЧВК «Вагнер» сейчас выполняют общую задачу, и внутренние конфликты здесь ни к чему.