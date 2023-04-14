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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев объяснил, что станет с Польшей в случае прямого конфликта НАТО с Россией
Спойлер: ничего хорошего.
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Некоторые польские политические деятели, которые то ли по указанию из-за океана, то ли, что ещё хуже, по глупости не осознают того, что сейчас происходит на Украине, позволяют себе заявления, которые могут закончиться для Польши немыслимой трагедией. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Украина имеет право наносить удары по общепризнанной территории России, и что ничего страшного в результате прямого столкновения НАТО с Россией не будет, наивно полагая, что Россия в этом противостоянии проиграет.

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Прокомментировать данное шапкозакидательское заявление Моравецкого вызвался зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев. По словам Медведева, трудно сказать, кто выйдет из вышеизложенного гипотетического конфликта победителем, а кому будет нанесено сокрушительное поражение, однако одно совершенно ясно: учитывая «положение Польши как форпоста НАТО в Европе», эта страна, считает Медведев «точно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром».

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На самом деле, НАТО и так уже максимально втянуто в российско-украинский конфликт. Страны-члены Альянса полностью взяли Украину на содержание как в экономическом, так и в военном плане, предоставляя стране десятки миллиардов долларов финансовой помощи и ещё столько же — военно-технической помощи, параллельно обеспечивая ВСУ разведданными. Иными словами, уровень вовлечённости НАТО в данный конфликт лишь в шаге от прямого военного вмешательства, и данный факт, судя по утечке документов из Пентагона, Украине совсем не помогает. А последствия прямой интервенции НАТО в данный конфликт, что не является ни для кого секретом, будут фатальными как минимум для всего северного полушария Земли.

#россия #украина #боевые действия #нато #польша #психиатрия
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