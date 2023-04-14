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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Польши считает, что конфликт на Украине может продолжаться ещё несколько лет
Идёт война на истощение, а истощать НАТО можно ещё и вправду долго.
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Пока вменяемые люди надеются на скорейшее завершение российско-украинского конфликта на адекватных, естественно, условиях, руководство Польши смотрит на сложившуюся ситуацию в чуть более реалистичном свете. В частности, отвечая на злободневные вопросы прессы касательно Украины, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что боевые действия в этой стране могут продолжаться ещё несколько лет. Своё мнение Моравецкий подкрепил тем, что польские военные следят за происходящим на Украине.

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Важно отметить, что конечных целей России в данном конфликте, если не считать обобщённых терминов вроде «демилитаризации», кроме высшего военного и политического руководства страны не знает никто. На сегодняшний день российским командованием выбрана тактика войны на истощение противника.

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Некоторые военные эксперты считают, что после окончания боевых действий в результате истощения Европе будет навязана предлагаемая Россией новая архитектура европейской безопасности. А достижение этой цели, учитывая, что на сегодняшний день коллективный Запад настроен абсолютно бескомпромиссно, легко может занять ещё не один год — по крайней мере, пока в Европе к власти в результате тотального падения экономических показателей не придут политики-реалисты, готовые сесть с РФ за стол переговоров.

#россия #украина #политика #боевые действия #польша
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