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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Франции считает, что союзничество с США не равно вассалитету
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Неравные отношения США со своими «партнёрами» по обе стороны северной Атлантики с подачи России и Китая давно воспринимаются как отношения сюзерена и вассалов. Стоит только в Вашингтоне кому-то пикнуть, как в Европе сломя голову несутся исполнять указания, даже если это в средне- и долгосрочной перспективах будет означать для самой Европы сплошные убытки, потерю рынка сбыта своих товаров и огромные проблемы. То, что американцы во всех европейских странах, не говоря уже о таком надгосударственном образовании как Евросоюз, разместили «своих людей», это предельно очевидно, однако один из таких «своих людей» решил изобразить попытку вырваться из цепких лап Дяди Сэма. И это не кто иной, как президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Комментируя тайваньский «вопрос» в рамках своего визита в Нидерланды, Макрон, как сообщается, заявил о приверженности «статуса-кво» относительно Тайваня и политике «одного Китая». Также Макрон выступил за мирное урегулирование данного вопроса, отметив при этом, что его позиция совместима со званием союзника США, которая вовсе не означает вассальные отношения с Вашингтоном.

Следует помнить, что на днях Макрон также позволил себе заявить, что Евросоюз должен проводить самостоятельную политику, став чем-то вроде четвёртого центра силы вместе с США, Россией и Китаем.

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Вообще, громкие и откровенно популистские заявления Макрона, которые невозможно реализовать без смены всей системы европейского управления, давно являются «коньком» французского президента. Многие политические комментаторы считают, что он делает их на фоне длительных волнений по всей Франции, спусковым крючком для которых стало принятие поправок в пенсионную систему страны.

#сша #политика #евросоюз #франция
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