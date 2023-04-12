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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Всемирный банк предоставит Украине грант в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры
На Западе как — считают, что жизнь это видеоигра, и деньги можно мгновенно преобразовать в «юниты».
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Несмотря на то, что российские ракетные удары по украинской энергетике прекратились без объяснения причин, а проблем с доступом к электроэнергии в стране уже фактически нет, огромное количество объектов энергетики остались повреждёнными и требующими восстановления. На эти цели сегодня Всемирный банк объявил о выделении Украине гранта в размере двухсот миллионов долларов с возможностью увеличения до трёхсот миллионов долларов при содействии «партнёров».

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Как уточняется, средства будут направлены на закупку оборудования, которое будет применяться для ремонта пострадавшей электрической и тепловой инфраструктуры. В рамках помощи для Украины закупят автотрансформаторы, устройства распределения и даже мобильные котельные для обеспечения теплом пострадавших населённых пунктов.

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Насколько мелкой (или наоборот — большой) каплей в море необходимых для восстановления средств является данный «грант», не уточняется.

#украина #энергетика
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