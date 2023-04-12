Польское информационное агентство PAP со ссылкой на представителя Евросоюза сообщило о том, что Франция заблокировала коллективное решение ЕС о поставках боеприпасов на Украину. И хотя на первый взгляд данное действие кажется позитивным для деэскалации, на самом деле, как оно часто бывает, всё с точностью до наоборот: Франция блокирует решение, чтобы пролоббировать обновлённое решение с поправками, подразумевающими более активное вовлечение французского ВПК в поставки.
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В частности, как сообщил собеседник польского издания, Франция хочет, чтобы ЕС передавал Украине не только артиллерийские боеприпасы, но и ракеты, причём даже в том случае, если соответствующие запросы из Киева не поступали. Представители ЕС, как продолжает комментировать собеседник издания PAP, воспринимают данное решение Франции как желание продавить в поставки боеприпасы и ракеты собственного производства, тем самым обеспечив их заказами и, как следствие, прибылью.
Вообще, тот факт, что Украина сейчас используется как инструмент решения глобальных геополитических задач, а также как система отмывания денег и как циничный полигон для испытания современных вооружений в реальных боевых условиях, не осознают разве что на самой Украине.