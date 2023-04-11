Это дочернее предприятие Chery.

Автомобильный бренд OMODA (является дочерним предприятием Chery) представил ещё одну модель для российского рынка — седан S5. Порядок ценообразования мы пока не знаем, но точно известно, что новинка будет доступна для покупки в трёх комплектациях с двумя моторами на выбор: атмосферным и турбированным мощностью 113 и 147 л.с. соответственно.

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Внешне OMODA S5 будет привлекать к себе внимание уникальной решёткой радиатора Star Diamond с градиентными роботами, создающими 3D-эффект. К особенностям экстерьера также следует отнести светодиодную оптику, сдвоенные выхлопные патрубки и рельефные выступы на кузове, подчёркивающие его «стремительность».

Седан S5 от суббренда Chery построен на модульной платформе M1X, в плане габаритов автомобиль будет очень сильно напоминать о Hyundai Elantra. Длина кузова — 4644 мм, колёсная база — 2650 мм.

Передняя подвеска — независимая, со стойками типа «МакФерсон». Задняя — полузависимая пружинная, с гидротелескопическими амортизаторами. Но вернёмся к обсуждению моторного ряда: базовый 1,5-литровый атмосферный двигатель будет оснащаться вариатором, такое авто можно купить только в базовой комплектации Life.

В самом простом варианте исполнения машина получит 16-дюймовые литые диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, боковые зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и повторителями поворотных огней. А ещё тут будет задние ассистенты парковки с камерой кругового обзора, иммобилайзер, круиз-контроль и система выбора режимов движения.

Базовая OMODA S5 также получит кожаную отделку салона с таким же рулём, датчик света, бесключевой доступ, функцию дистанционного запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, подогрев передних сидений и аудиосистему с шестью динамиками и двумя 10,25-дюймовыми экранами (цифровая приборная панель и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto).

OMODA S5 с более мощным 147-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра тоже получит вариатор, но только для более «прокачанных» версий Tech и Ultra. Так, более дорогую Tech оснастят дополнительными обогревами передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Запишите сюда ещё климат-контроль с функцией ионизации воздуха, 17-дюймовые диски вместо 16-дюймовых. Топовая версия Ultra порадует декоративной наружной подсветкой, панорамным люком и полным набором электронных средств активной безопасности.

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Цены на OMODA S5 для России будут объявлены немного позже — ближе к старту продаж, который намечен на конец апреля — начало мая 2023 года.