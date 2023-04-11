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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СК РФ предложил активно замещать трудовых мигрантов рабочими из России
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На протяжении десятилетий в России продвигалась идея активного привлечения труда мигрантов для выполнения работ, за которые граждане РФ либо просили на тот момент неподъёмные для компаний и муниципальных бюджетов деньги, либо вовсе отказывались выполнять. Как итог: за период активного привлечения труда мигрантов в городах сформировались целые диаспоры, которые стали очагами социальной напряжённости, о чём сегодня в интервью «Интерфаксу» недвусмысленно заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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По мнению Бастрыкина, в России необходимо разработать механизм «экономической мотивации» работодателей к использованию российских трудовых ресурсов. В качестве такого «мотиватора», например, рассматривается «весомый налог» за использование «иностранной рабочей силы».

Дополнительно Бастрыкин предлагает создать «дорожную карту» по замещению трудовых мигрантов рабочими из России, при этом обеспечив им социально-трудовые гарантии на достойном уровне.

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Глава Следственного комитета добавил, что за 2022 год в России по сравнению с 2021 годом утроилось количество возбуждённых уголовных дел в отношении иностранных граждан. Всего в прошлом году в отношении иностранных граждан было возбуждено 4 231 уголовное дело, из которых 893 — по особо тяжким статьям, что вызывает в СК РФ «особую тревогу», ведь данный показатель в пять раз превосходит статистику 2021 года.

#россия #экономика
2
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MrPegge
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