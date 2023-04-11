К всеобщему удивлению, хотя бы был одет подобающе.

Представители украинской власти не теряют надежды и, воспринимая коллективный Запад как мешок с деньгами и игрушками, пытаются вытрясти из него часть этих денег и игрушек себе. Разговоры о том, что Украине необходимы истребители, а именно — американские F-16 — ведутся уже давно, и вот, сегодня в Канаду прилетел украинский премьер Денис Шмыгаль. Цель визита Шмыгаля на встречу с премьером Канады Джастином Трюдо украинская сторона скрывать ни от кого не стала: она была нанесена на борт самолёта, на котором прилетел Шмыгаль.

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Как нетрудно заметить, на борту самолёта в виде незатейливого «ребуса» разместили наклейки в виде флага Украины, изображения истребителя, а также эмодзи со сложенными как при молитве руками. Естественно, журналисты этот примитивный ребус расшифровали как «Украина прилетела умолять об истребителях».

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Разговоры о поставках истребителей натовского образца, в том числе пресловутых F-16, до последнего времени активно отвергались представителями политической верхушки коллективного Запада. Во многом это связано с необходимостью длительного переучивания экипажей, а также опасениями эскалации конфликта с его расширением за пределы территории Украины. Впрочем, учитывая скорость, с которой Киев лишается своей доставшейся в наследство от СССР/России и переданной в течение года из стран Восточной Европы авиации, иного выхода (кроме переговоров на условиях РФ, естественно) там может не остаться.