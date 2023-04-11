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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Украины прибыл в Канаду на самолёте с «умоляющей» об истребителях символикой
К всеобщему удивлению, хотя бы был одет подобающе.
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Представители украинской власти не теряют надежды и, воспринимая коллективный Запад как мешок с деньгами и игрушками, пытаются вытрясти из него часть этих денег и игрушек себе. Разговоры о том, что Украине необходимы истребители, а именно — американские F-16 — ведутся уже давно, и вот, сегодня в Канаду прилетел украинский премьер Денис Шмыгаль. Цель визита Шмыгаля на встречу с премьером Канады Джастином Трюдо украинская сторона скрывать ни от кого не стала: она была нанесена на борт самолёта, на котором прилетел Шмыгаль.

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Как нетрудно заметить, на борту самолёта в виде незатейливого «ребуса» разместили наклейки в виде флага Украины, изображения истребителя, а также эмодзи со сложенными как при молитве руками. Естественно, журналисты этот примитивный ребус расшифровали как «Украина прилетела умолять об истребителях».

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Разговоры о поставках истребителей натовского образца, в том числе пресловутых F-16, до последнего времени активно отвергались представителями политической верхушки коллективного Запада. Во многом это связано с необходимостью длительного переучивания экипажей, а также опасениями эскалации конфликта с его расширением за пределы территории Украины. Впрочем, учитывая скорость, с которой Киев лишается своей доставшейся в наследство от СССР/России и переданной в течение года из стран Восточной Европы авиации, иного выхода (кроме переговоров на условиях РФ, естественно) там может не остаться.

#украина #боевые действия #истребители #канада
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bisgaard
15:02
Дебилы!
Премьер Украины прибыл в Канаду на самолёте с «умоляющей» об истребителях символикой
Кертис Джексон
15:01
Тогда от него мало что осталось бы. И это был бы акт агрессии. А так: он залетел в наше воздушное пространство, его предупредили, влажно намекнули о необходимости свалить, а он немного сбился, упал и ...
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Megagad
14:44
стоили-стоили. Когда в том-же ДНСе 3080 стоила 100-110к, 6800 стоила 75-80к, равно как и 3070.
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